"Não queríamos dar aos adeptos uma vitória moral, que não servem para nada"

Declarações de Rochinha, avançado do V. Guimarães, após a derrota por 2-1 no reduto do FC Porto.

Análise: "Não conseguimos aguentar por muito tempo. Sabíamos que o FC Porto ia ter uma entrada muito forte, como é normal, conseguimos aguentar e até conseguimos fazer o primeiro golo da partida. Mas sabíamos que na casa do candidato ao título é difícil. Na primeira parte, com menos posse de bola, chegámos com mais perigo à baliza do adversário. Vale pelo esforço que fizemos, pela segunda parte mais difícil, com a expulsão no início da segunda parte sabíamos que iria ser mais difícil. Tentámos aguentar e ainda acabámos por ter uma chance em que podíamos ter igualado. Sabíamos que era um jogo complicado. O FC Porto acaba por sair um justo vencedor."

Expulsão: "Com menos um na segunda parte tornou tudo mais difícil. Sabíamos o que queríamos aqui, queríamos ganhar. O bom no futebol é que temos todas as semanas mais uma oportunidade para mostrar o que somos e agora em Paços queremos mostrar o nosso melhor. Quero deixar uma palavra aos adeptos que estiveram em grande número sempre a apoiar. Não queríamos dar-lhes uma vitória moral, que não servem para nada, queríamos conquistar aqui os três pontos. Temos de encarar o próximo jogo para lhes dar os três pontos."