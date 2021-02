O internacional português, de 33 anos, chegou ao Vitória em agosto de 2020

O Vitória de Guimarães revelou na tarde desta segunda-feira, último dia do mercado de transferências, ​ter acionado a opção de renovação do contrato com Sílvio. O contrato do lateral passa a ser válido até final da época 2021/22.

"É um sinal que tenho feito as coisas bem e que as pessoas gostam da minha forma de estar, tanto dentro como fora do campo e é isso que eu posso prometer uma vez mais. No início da época, quando assinei, prometi o meu profissionalismo e a minha forma de estar no futebol, é isso que posso prometer uma vez mais", disse o jogador à assessoria do clube minhoto.

O internacional português, de 33 anos, chegou ao Vitória em agosto de 2020 e agora não hesitou em prolongar a ligação ao Vitória: "Não pensei duas vezes quando o presidente me propôs a renovação, é um clube que me acolheu muito bem, sinto-me muito bem aqui em Guimarães, gosto realmente de jogar no Vitória e quero muito atingir os objetivos do clube. Sei que posso dar muito ao clube, dentro de campo. Sinto-me muito capaz para dar isso, venho aportar experiência dentro do plantel, o que também é muito importante com jogadores tão jovens, haver também alguns jogadores mais experientes que consigam equilibrar o plantel", disse.