"Não me lembro só do Vitória redondo, lembro-me do Vitória quadrado"

Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, falou à SportTV após a vitória por 2-0 em Setúbal.

Comportamento da equipa

"No futebol há estratégia, há vários planos, há vários condicionalismos e a verdade é que viemos para o primeiro jogo, em que não conhecíamos muito o que o adversário poderia fazer. O adversário iniciou a primeira fase de construção que não é muito habitual no futebol português, com um treinador diferente, com uma ideia diferente, e nós demorámos a ajustar-nos e o adversário cresceu nesse jogo. Desta vez, foi completamente diferente. Quando sabemos para o que vamos e percebemos os mínimos do que o adversário faz conseguimos dar capacidade em termos de organização ao que a equipa pode fazer. Neste jogo, em termos defensivos a equipa quase não permitiu uma oportunidade de golo flagrante ao Vitória de Setúbal e criou imensas oportunidades de golo. Podíamos ter feito mais três ou quatro golos no mínimo, pelo volume ofensivo que tivemos. Os jogadores interpretaram muito bem o jogo, tiveram um comportamento excecional, esta vitória foi inteiramente merecida".

Posição confortável para atingir a final-four da Taça da Liga

"Estamos bem posicionados, mas falta-nos um jogo [Covilhã]. Irá ser o mais difícil e temos uma equipa que vai querer conquistar esse lugar porque tem essa possibilidade. Jogando em casa vamos tentar tirar proveito dessa vantagem, em campo e com trabalho. Temos de ser muito equilibrados e conscientes na dificuldade que o jogo nos vai oferecer. Estamos bem posicionados, estamos em primeiro e vamos fazer tudo para ganhar e chegar à final-four".



Promessa para os adeptos...

"Estamos um pouco aquém no campeonato do que que podíamos fazer, tivemos boas prestações na Liga Europa, mas não se refletiu em pontos, mas os vitorianos querem pontos e vitórias e luto todos os dias para lhes poder dar isso. Estamos um pouco aquém do que os adeptos merecem. Temos 26 jogos, foi um arranque muito difícil, com alguns condicionalismos, que eu não me lamento, prefiro potenciar e valorizar o que se fez. Não me lembro só do Vitória redondo, lembro-me do Vitória quadrado, da dificuldade que passámos no início da época".



...E agradecimento

"Uma palavra para estes adeptos. Muitos dos que estiveram cá no jogo anterior, para o campeonato, não tiveram a felicidade que tiveram hoje. Este resultado é para eles, sacrificaram-se pela equipa e um bem-haja para todos eles e a todos os que não puderam vir".