Não entra nas opções de Pepa, mas vai render cerca de um milhão de euros

Yakubu Aziz vai mudar-se para o Azerbaijão e renderá cerca de um milhão de euros ao Vitória.

Sem espaço no leque de opções para o ataque do V. Guimarães, Yakubu Aziz vai prosseguir a carreira no Azerbaijão. O Qarabag, da principal liga daquele país e que em 2020/21 chegou a disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, transitando depois para a Liga Europa, oferece ao avançado um contrato válido para as próximas quatro temporadas, com condições financeiras muito vantajosas, e o V. Guimarães dá luz verde à transferência, podendo encaixar com esta operação cerca de um milhão de euros.

O acordo que será em breve oficializado prevê ainda que a sociedade desportiva dos minhotos tenha direito a uma percentagem numa posterior venda do ponta de lança ganês de 22 anos, terceiro melhor marcador da II Liga (12 golos) na época passada, ao serviço do Estoril. Os últimos acertos da transferência terão sido dados ontem na Áustria, para onde se deslocou Aziz, com a devida autorização do Vitória. Envolvida em várias frentes, a SAD do clube deverá ainda oficializar em breve as contratações do central Borevkovic (Rio Ave), por cinco temporadas; e do médio Francisco Ribeiro (FC Porto), estando o internacional português sub-17 destinados à equipa sub-23.