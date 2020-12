Não contava para Tiago, mas foi inscrito e agora é resgatado por João Henriques

Avançado colombiano voltou do Denizilspor e não entrava nos planos de Tiago Mendes. Inscrito pela SAD no fecho do mercado, tem agora uma nova oportunidade no plantel

Óscar Estupiñan foi novidade no treino de ontem do Vitória de Guimarães. No arranque dos ensaios para a nona jornada do campeonato, que devolverá a equipa ao D. Afonso Henriques para defrontar o Portimonense, o avançado colombiano, 23 anos, trocou os trabalhos nos bês pela integração nos do plantel principal, onde terá a oportunidade de mostrar ao treinador João Henriques se tem argumentos para se fixar como uma solução num setor que ainda procura aumentar os níveis de eficácia.

Com apenas seis golos marcados, o Vitória conta-se entre os piores ataques do campeonato, a par de Tondela, Moreirense e Portimonense, embora tenha um desempenho defensivo ao nível dos melhores (cinco golos sofridos).

A chamada de Óscar Estupiñan ao elevador que garante a rotação dos atletas do clube entre as três equipas profissionais - a metáfora é do treinador João Henriques - representa uma pequena vitória do avançado. Dispensado por Tiago Mendes, no arranque da temporada, acabou por ser inscrito pela SAD mesmo sobre o fecho do mercado, depois de ter falhado a possibilidade de se transferir para o Le Havre, do segundo escalão francês.

O colombiano preferiu manter-se vinculado ao Vitória de Guimarães e a trabalhar na equipa B - os guarda-redes Jhonatan e Suan Besic também foram inscritos no último dia e o primeiro já voltou, entretanto, a trabalhar sob a orientação de João Henriques.

Contratado ao Once Caldas (Colômbia), Estupiñan passou a última temporada na Turquia, cedido ao Denizlispor, clube ao serviço do qual festejou uma dúzia de golos. No anterior, esteve no Barcelona SC do Equador, também por empréstimo.