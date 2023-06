Mais um clube francês entra na corrida por Jota Silva

Jogador formado no Sousense esteve em destaque na primeira época ao serviço do Vitória e foi observado por um emissário do clube francês em Vila do Conde, no jogo contra o Rio Ave.

Um ano depois de ter sido contratado ao Casa Pia, Jota Silva está referenciado por vários clubes estrangeiros. O Nantes, da Ligue 1, também entrou na corrida pelo extremo de 23 anos, juntando-se ao Toulouse e a emblemas de outros países, como o Monza, da Serie A de Itália, e até do Japão.

O Nantes, que terminou em 16.º lugar na edição 2022/23 do campeonato principal francês, enviou um emissário, a 14 de maio, a Vila do Conde para observar Jota Silva no jogo contra o Rio Ave, que terminou com o triunfo da formação vitoriana, por 1-0, com golo de Tomás Händel. Os responsáveis do clube francês quiseram confirmar presencialmente as boas indicações que tinham do jogador, que tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Tal como O JOGO adiantou em abril, o Toulouse foi o primeiro clube a manifestar interesse no jogador formado no Sousense e que, antes de chegar a Guimarães, no verão de 2022 representou Paços de Ferreira, Espinho, Leixões e Casa Pia, onde, em 2021/22 contribuiu, com grande destaque, para o regresso do emblema lisboeta ao escalão principal.

Na primeira abordagem feita pelo Toulouse, a SAD liderada por António Miguel Cardoso terá recusado uma proposta de cinco milhões de euros, por considerar que era um valor baixo para consumar um acordo de transferência. O Monza, que ficou em 11.º lugar na Serie A e onde joga o avançado português Dany Mota, é outro dos pretendentes a garantir o concurso de Jota Silva, também cobiçado por clubes da Liga japonesa.