Murro na mesa de Moreno para acordar os jogadores: "Para dizer uma coisa destas..."

Três figuras ligadas ao clube viram nas declarações de Moreno uma estratégia para virar o jogo. Será que resulta? Manuel Machado, António Carvalho e Costeado entendem que, ao afirmar que não sabe trabalhar com "alguns meninos mimados", o treinador quis contrariar "um eventual estado de relaxamento".

Moreno Teixeira não gostou do comportamento de alguns atletas na segunda parte do jogo com o Sporting. O treinador do Vitória afirmou que não sabe "trabalhar com meninos mimados", acrescentando que, com ele, só "vai quem quer e quem tem a responsabilidade necessária para representar" o clube.

Contactados por O JOGO, figuras ligadas ao emblema vitoriano entendem que o técnico pretendeu despertar os jogadores e tentar pôr fim ao ciclo negativo de seis jogos sem ganhar.