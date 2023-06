O guarda-redes vitoriano começou a carreira, aos 8 anos, no Ponte Frielas.

Bruno Varela foi homenageado em Santo António dos Cavaleiros, freguesia de Loures, através de um mural, onde o guarda-redes do Vitória surge com o equipamento da seleção olímpica de Portugal, que representou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Recorde-se que o guarda-redes vitoriano começou a carreira, aos 8 anos, no Ponte Frielas.