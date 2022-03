Morreu Almiro, jogador do V. Guimarães entre 1974 e 1980

O antigo médio brasileiro Almiro morreu esta quinta-feira, aos 74 anos, depois de uma carreira em que se distinguiu pelo V. Guimarães, entre 1974 e 1980, informou esta quinta-feira o clube minhoto.

"O Vitória Sport Clube lamenta profundamente o falecimento de Almiro, vítima de doença prolongada, e que representou o clube entre as épocas 1974-1975 e 1979-1980. Natural de Cuiabá, no Brasil, fez 15 golos em 153 jogos ao serviço do Vitória. À família enlutada, o Vitória Sport Clube endereça as mais sentidas condolências neste momento de dor", refere a nota publicada no site oficial dos vimaranenses.

Almiro rumou a Guimarães depois de passagens pelo Santos, pelo Bangu e pelo Vitória da Baía, no país natal, e alinhou mais tarde no Riopele, equipa do concelho de Vila Nova de Famalicão, na temporada 1980/81.

