Moreno: "Tudo o que se passou nos últimos cinco meses ainda mexe comigo..."

Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, após a vitória por 1-0 na receção ao Marítimo, este domingo.

Lesão de Villanueva: "A mudança tática ao intervalo só aconteceu porque o Mikel [Villanueva] se ressentiu da lesão, fomos quase obrigados a fazer essa mudança."

Análise ao jogo: "É uma vitória justíssima da nossa parte, não me recordo de um lance de perigo do Marítimo, que teve posse, cantos e livres, mas lances de perigo não me lembro. Sem termos o controlo de jogo, e isso é responsabilidade minha, tivemos algumas oportunidades de golo, finalizámos uma, não conseguimos marcar mais e deixámos o jogo vivo. Não sei se mereço os profissionais que temos, porque eles são excelentes, do melhor que há no campeonato, com todas as alterações a que fomos obrigados a fazer, três substituições forçadas, eles deram esta resposta. Na qualidade de jogo, a responsabilidade é total do treinador, nos 23 pontos a responsabilidade total é dos jogadores."

Ser treinador do Vitória: Não entro nunca em comparação com coisas do passado, nenhum treinador teve as condições que nós tivemos [no Vitória], nunca existiu um início de ano como este. Orgulho-me muito de ser vimaranense, mas o Moreno é treinador de futebol e do Vitória, mas há ciclos e sei que não vou ser treinador do Vitória para sempre e um dia que vá para outro clube, porque tenho família, a minha forma de liderar e a paixão serão exatamente iguais. Tudo o que se passou nos últimos cinco meses ainda mexe comigo. Tenho de agradecer a duas pessoas, ao antigo presidente Miguel Pinto Lisboa, que me deu a oportunidade de treinar a equipa B, e ao nosso atual presidente, António Miguel Cardoso, por ter tido a coragem de nos chamar, porque era mais confortável chamar um treinador mais experiente."

Atitude da equipa: "Espero que a equipa nunca perca esta transpiração. Falta tranquilidade aos nossos homens da frente, mas é normal, não é num click que as coisas e fazem. O André Silva, por exemplo, esteve dois meses parado. Nunca perdemos o equilíbrio, valorizo muito isso. O passado diz-me que, neste tipo de jogos, o Vitória saía daqui com zero pontos, porque ia querer marcar e depois desequilibrava-se lá atrás."

Sobre Tiago Silva, autor do golo da vitória: "O Tiago Silva, além de um grande jogador, é um grande capitão. Vejo-o mais como um box to box do que como um 10 que joga muito perto da área. Ele tem equilíbrio defensivo e chegada à área, tem que rematar mais vezes à baliza."