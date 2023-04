Moreno, treinador do Vitória: "Se as coisas falharem no final da época..."

Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo em casa do Boavista, marcado para as 20h30 de sexta-feira.

Moreno abordou a visita ao Bessa, esperando melhorias na equipa, após sequência de três jogos sem vencer. "Foi uma boa semana em que tivemos apenas focados no jogo e na dificuldade que vamos ter. Vir de três jogos sem vencer é um facto mas também é um facto que nos últimos nove conseguimos vencer cinco e empatar dois. Assim o impacto já não é tão grande, essa é a experiência que eu tenho de perceber que as épocas são feitas de ciclos. É uma aprendizagem que estou a ter, não há qualquer alarme por jogos menos conseguidos", clarificou Moreno.

"É muito difícil a qualquer equipa competir no Bessa e este Boavista tem mais qualidade que noutras épocas. Por tradição é complicado mas queremos regressar às vitórias e melhorar a nossa qualidade de jogo", acrescentou o técnico dos conquistadores, pondo ênfase no que espera ver alterado após despistes com Arouca e Paços, além da derrota forte na Luz.

"Quero passar tranquilidade aos atletas, não devem estar ansiosos, pois não têm nada a provar, eles já provaram o que valem. Talvez tenha sido eu a não passar a mensagem mais adequada mas senti a equipa ansiosa no último jogo. Vi o jogo e reforcei essa ideia. Eles não têm razão para estar ansiosos. Se as coisas falharem no final da época a responsabilidade é só minha, a administração dá-me todo o apoio, tenho os salários em dia e condições de trabalho fantásticas. Se no final algo falhar a culpa é minha porque não motivei tão bem ou não escolhi o melhor onze. Com tranquilidade é que eles vão melhorar a qualidade de jogo", atestou.