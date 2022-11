"Moreno tem um pouquinho de Sérgio Conceição e de Jorge Jesus"

Moreno, treinador do Vitória

Moreno Teixeira aconselhou os miúdos dos Afonsinhos a "nunca desistirem". Manuel Machado, que o conhece desde os iniciados, traça o perfil do ex-central e médio.

Na iniciativa "A Escada do Sucesso", dedicada ao projeto dos Afonsinhos, Moreno aconselhou os miúdos a seguirem o seu exemplo e o de muitos outros jogadores: "Não desistam se sentirem que estão a ficar para trás." Na sequência destas declarações do treinador do Vitória, O JOGO ouviu Manuel Machado, que conheceu Moreno muito jovem, "ainda iniciado", conta.