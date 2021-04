Moreno sucede a Bino Maçães no comando do Vitória B

Adjunto de João Henriques na anterior equipa técnica da equipa principal transita para a formação secundária e estreia-se como treinador principal no sábado, frente ao Mondinense

A vaga deixada por Bino Maçães no comando do Vitória de Guimarães B será preenchida por Moreno, o "adjunto" da casa que fazia parte do anterior corpo técnico da equipa principal, liderado por João Henriques, despedido na noite de domingo na sequência da derrota caseira diante do Tondela - a quarta consecutiva. O antigo capitão dos minhotos, agora com 39 anos, já orientou o treino desta manhã e deverá ser ainda oficializado ainda nesta terça-feira pelo clube como treinador principal da formação secundária, depois do anúncio da promoção de Bino a treinador da primeira equipa.

A estreia do novo líder dos bês está marcada para sábado, frente ao Mondinense, em jogo do Campeonato de Portugal, sendo nesta altura o Vitória terceiro classificado da Série B. Esta era a terceira época na qualidade de treinador-adjunto do Vitória, contando João Miguel da Cunha Teixeira, mais conhecido por Moreno, 11 temporadas como profissional dos minhotos, depois de ter cumprido uma boa parte da formação no mesmo clube. Ainda como jogador representou o Macedo de Cavaleiros, Felgueiras, Caçadores das Taipas, Leicester e Nacional.