Moreno: "Sou um homem equilibrado e gostava que existisse mais bom senso"

Declarações do treinador do Vitória na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, marcado para as 15h30 de sábado.

Despedida perfeita no último jogo em casa: "A despedida perfeita seria uma vitória. Foi para isso que preparámos o jogo, queremos oferecer aos adeptos essa vitória, num jogo que será difícil. O Gil já fez o seu campeonato e acho que tem uma equipa que vale mais do que a posição que ocupa. Basta lembrar a posição deles na época passada, não parece ter havido uma reformulação assim tão grande do seu plantel, com jogadores como Fran Navarro, Fujimoto, Vítor Carvalho. Vamos ter dificuldades, mas no que nos compete fazer, vamos estar preparados. Sinto os jogadores motivados, percebemos que vai estar um bom ambiente, pela hora e momento, e vamos tentar que isso não nos condicione a ação. Faz-nos lembrar um pouco o jogo com o Arouca. Para amanhã se pudesse assinar por baixo a qualidade de jogo que tivemos nesse jogo, fazia-o já, apesar da derrota. Queremos acabar com uma vitória e com 53 pontos."

Diferença entre acabar em quinto ou sexto lugar: "Há uma diferença entre ficar em quinto ou sexto, desde logo em relação à eliminatória em que entraremos nas competições europeias, pelo prestígio. Em relação ao planeamento do início da próxima época, digo já que está feito e o dia do regresso será o mesmo, quer o Vitória fique em quinto ou sexto. Depois de uma época desgastante, os jogadores precisam de descansar".



Balanço da época: "Peço desculpa, mas este não é o momento certo para o fazer. Os balanços fazem-se no final da época e nessa altura falaremos, não irei fugir a nada. Fizemos muitas coisas bem, temos de perceber onde errámos e as coisas a melhorar. Mas nesta altura o foco é o jogo, somar mais um triunfo e fazer 53 pontos. A época ainda não acabou."

Quarto triunfo seguido na mira: "É mais um desafio para nós, não é fácil. As equipas, mesmo as grandes, sentem dificuldades em conseguir quatro vitórias consecutivas".

Todos os defesas disponíveis: "Dá-me conforto e, ao mesmo tempo, dores de cabeça. Os resultados também estão relacionados com isso, porque há mais qualidade de treino e a competitividade aumenta. O grupo está estável, cabe-me escolher os melhores."

Possibilidade de recorde de afluência no estádio: "Acredito que estará um grande ambiente e que será um dia à vitória. É muito importante não nos desfocarmos, que não nos condicione."

Impossibilidade de ser inscrito como treinador: "Não sinto nenhuma perseguição [da Liga ou Associação Nacional de Treinadores de Futebol]. Sou um homem equilibrado e gostava que existisse mais bom senso, tanto no futebol como em todas as áreas profissionais. Compreensão e bom senso. Mas, mais uma vez, nesta altura o meu foco não é isto, é o jogo."