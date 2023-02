Moreno sobre reforço de inverno: "Encaixa perfeitamente no projeto"

Treinador do V. Guimarães abordou contratação de Manu Silva na antevisão ao jogo com o Estoril, da ronda 19 do campeonato.

Mercado: "Estou muito satisfeito Não perdemos atletas cm quem contamos e o plantel foi reforçado com o Manu Silva, um jogador que nós queríamos muito e, acima de tudo, ele queria muito vir para o Vitória. Alguns clubes reforçaram-se com seis, sete ou oito atletas e nós não nos reforçamos com esse número porque não quisemos. Sempre disse que não era fácil acrescentar qualidade ao nosso grupo de trabalho."

Manu Silva: "Ainda não está convocado [para o jogo com o Estoril], porque veio com um pequeno problema. Não sei se será opção já para o jogo com o Portimonense, mas, se não for para esse, será para o próximo. O Manu, pelo potencial e pela idade que tem, encaixa perfeitamente no projeto do clube. Estamos muito satisfeitos com ele e com o grupo que temos. Foi um jogador observado pelo departamento de scouting e pela equipa técnica. Tem tudo aquilo que o projeto do clube precisa: português, identificado com o nosso futebol, perceber o que é o Vitória e, acima de tudo, com muita vontade de vir para cá. É um atleta que faz a posição 6, que joga a central, muito forte na bola parada e com qualidade na saída com bola. Não tenho dúvida que nos irá ajudar. Há que deixá-lo recuperar da lesão e não nos precipitar-nos para que possa recuperar como deve ser. Dentro de uma semana ou 15 dias estará apto para dar o seu contributo e não tenho dúvida que nos vai ajudar."

Estoril: "Jogar com o Estoril é sempre difícil. Reforçou-se com um número elevado de atletas e já tinha uma equipa bem estruturada, além de ter um treinador competente. Não olho para a classificação do Estoril [14.º], até porque tem um jogo a menos. Percebemos que vamos ter dificuldades, porque o Estoril tem jovens com muito talento, mas temos de estar focados em ganhar. O conforto da vitória com o Chaves não nos dá nada para amanhã. Temos de lutar novamente, de estar comprometidos e de ter a nossa qualidade para conquistarmos os três pontos. Espero um bom jogo de futebol pela qualidade das duas equipas e pela forma como abordam o jogo. Acredito que vai ser um jogo com golos. O Estoril tem dois alas muito verticais e muito bons tecnicamente. Alguns destes reforços que chegaram agora podem entrar já na equipa."

Inconstantes: "Não estamos a ser estáveis a longo dos 90 minutos. Foi uma das coisas que conversámos e tentámos melhorar, assim como temos de melhorar nas bolas paradas ofensivas. Para o número de cantos e de faltas que temos, a equipa tem de ser mais forte nesse aspeto, porque, nas bolas paradas defensivas, temos estado muito bem. Quero que a equipa perca a intranquilidade que tem no último terço do campo, porque, quando estamos em vantagem no marcador, não conseguimos fazer o segundo golo que nos permita gerir o jogo de outra forma. Depois é normal que essa ansiedade entre na equipa. Espero que amanhã a resposta seja diferente, porque são vários jogos a acontecer isso; aconteceu em Barcelos, em Braga e com o Chaves."