Moreno só não contou com dois em pleno no arranque do estágio no Algarve

Moreno, treinador do Vitória, orientou esta manhã primeiro treino do estágio no Algarve

André André e Jota Pereira trabalharam a meio gás

O Vitória de Guimarães arrancou, esta segunda-feira, com o estágio de pré-temporada, na Quinta do Lago, no Algarve. Moreno Teixeira só não contou com dois jogadores a 100 por cento.

Assim, informou o clube vimaranense, "André André e o ala Jota Pereira foram os únicos profissionais que se resguardaram de alguns exercícios" nos dois treinos desta segunda-feira. O experiente médio apresentou queixas musculares ainda na primeira semana de trabalho, em Guimarães, e teve de abrandar na preparação, por precaução. Já o jovem extremo encontra-se na fase final do processo de reintegração depois de ter sido operado ao joelho direito.

"A modalidade de treinos bidiários será recorrente ao longo da semana", referiu ainda o emblema da cidade Berço. Na parte final do estágio, o Vitória tem agendado dois jogos jogos particulares; no sábado, frente ao Middlesbrough, do Championship, e no domingo, diante do Wolverhampton, equipa da Premier League orientada por Julen Lopetegui e onde alinham vários jogadores portugueses, entre os quais José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Podence, Pedro Neto e Chiquinho.

O médio Telmo Arcanjo continua entregue aos cuidados do departamento médico em Guimarães, após cirurgia ao joelho direito.