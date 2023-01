Moreno: "Só consigo encontrar um caminho, dar conforto aos atletas"

Declarações de Moreno Teixeira, treinador do Vitória de Guimarães, após o empate com o Rio Ave, 0-0, na 15.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Foi um jogo equilibrado, com alguma superioridade nossa na posse de bola, no que foi jogado no meio-campo ofensivo. Não criámos situações nítidas, mas as que houve foram nossas. Ao início, tivemos algumas dificuldades em encaixar no Rio Ave, mas, com alguns ajustes, organizámo-nos melhor. Tivemos algumas saídas em que poderíamos ter finalizado. Na segunda parte, o Rio Ave jogou sempre em transição, sem criar finalizações. Não tivemos muita chegada à área, mas também não tivemos muitos remates. Temos de identificar os atuais problemas. Não estamos a conseguir finalizar. Falta-nos fazer golos. Se tivéssemos marcado um, talvez todos falássemos que [a vitória] seria um resultado justo."

Acredita que pode dar a volta a este momento? "Se não acreditar [que podemos dar a volta e vencer em Braga, para a Taça de Portugal], não sou a pessoa certa para este lugar neste momento. Preocupava-me mais se não tivéssemos o volume de jogo que temos e o critério que temos. Nalgumas situações não marcámos por mérito do adversário que defende. Noutras, porque temos de fazer melhor. Só consigo encontrar um caminho: dar conforto aos atletas. Se deixar dúvidas nos atletas, vai ser ainda mais difícil."

Braga: "A partir de amanhã [domingo], vamos começar a preparar o jogo com o Braga. A eliminatória já estava marcada para se disputar na quarta-feira. O objetivo é sair de lá com a eliminatória ganha. Vamos analisar este jogo para perceber o que fazer para melhorar."