Moreno: "Seria mais fácil desistir, mas desistir é para os fracos"

Declarações de Moreno após o Gil Vicente-V. Guimarães (2-1), da 16ª jornada da Liga Bwin

O jogo descontrolou-se para o Vitória após a expulsão de Anderson Oliveira e Moreno Teixeira não deixou passar em claro esse momento crucial. "A equipa enquanto esteve em igualdade numérica foi sempre superior ao Gil Vicente. Teve uns primeiros 30 minutos muito bons e fizemos o primeiro golo; depois, o Gil Vicente empatou e sentiu-se a intranquilidade da equipa. Ao intervalo tentei passar a mensagem, mas não fizemos o segundo golo e o Gil Vicente acabou por ser melhor do que nós. Foi difícil segurar o empate, mas não tenho dúvidas que os jogadores deram tudo", referiu, garantindo que continuará a ser "o primeiro a defender os atletas".

"Seria mais fácil desistir, mas desistir é para os fracos. Olho para o balneário e sinto frustração, mas a responsabilidade é toda minha. As críticas têm que recair sobre mim", juntou. Dando conta de um "balneário triste", o treinador do Vitória quer dar início já hoje à preparação do jogo com FC Porto, assumindo que "há coisas para corrigir rapidamente".