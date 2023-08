Moreno: "É uma desilusão grande. A preocupação é recuperar a equipa a nível mental"

Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, após a eliminação da Liga Conferência pelo Celje

Análise: "Não há como fugir que foi uma desilusão grande. Do outro lado estava uma equipa com qualidade que o provou no jogo. Senti falta de... Senti a equipa um pouco intranquila com bola. Não teve a tranquilidade para fazer circular a bola. Mesmo assim criou várias oportunidades claras e era esse conforto do golo que nos ia fazer jogar melhor. Nunca o conseguimos e pior foi depois termos sofrido um golo. Mas quero ressalvar que não tenho nada, mas mesmo nada a apontar aos meus atletas."

O prolongamento: "Depois, o prolongamento com os atletas muito cansados, as coisas ficaram mais difíceis. Não tivemos a frieza necessária, criámos mais oportunidades, que não aproveitámos pelas questões físicas. Os jogadores tiveram um comportamento fantástico, não lhes posso apontar nada."

Recuperação anímica: É uma frustração grande neste momento, a minha preocupação é recuperar a equipa a nível mental. Vai ser um trabalho difícil essa recuperação mental, ainda nem começamos o campeonato. Conhecemos os homens que estão naquele balneário, não tenho dúvidas da resposta que vão dar. Vai ser uma aprendizagem para o resto da época. Tivemos oportunidades claras, uma bola no poste, faltou alguma calma no momento de finalizar porque a equipa chegou com qualidade ao último terço."