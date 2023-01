Moreno retoca onze na resposta à crise de resultados do V. Guimarães

Moreno prepara mudanças no onze do V. Guimarães

Com queixas físicas, André André e André Silva são as principais dores de cabeça de Moreno. Janvier, Mikey Johnston e Rúben Lameiras estão à espreita. Dani Silva firme no onze e o 3X4X3 é para manter.

Sem ganhar há dois meses (seis jogos) e já só com o campeonato no menu de competições, o Vitória vai apresentar-se em Barcelos, segunda-feira à noite, com um onze retocado em relação ao jogo contra o Braga, para a Taça de Portugal.

Varela na baliza e Jorge Fernandes na defesa são presenças confirmadas na equipa de Moreno e há ainda uma vaga para preencher no meio-campo devido à lesão de Tiago Silva.