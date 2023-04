Moreno: "Os erros que cometemos não têm nada a ver com falta de entrega"

O V. Guimarães visita o Famalicão na sexta-feira (20h15), no jogo que abre a 28.ª jornada da Liga Bwin.

O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, admitiu esta quinta-feira que a equipa deve "fazer um reset" após quatro jogos seguidos sem ganhar, diante do Famalicão, na abertura da 28.ª jornada da Liga Bwin, na sexta-feira.

Consciente de que é necessário "perceber as razões" para um ciclo com um ponto somado em 12 possíveis, o técnico avisou que entrar em campo com "isso na cabeça" pode "complicar a vida" aos seus jogadores, que elogiou, apesar dos erros cometidos nas partidas mais recentes.

"Os erros que cometemos não têm nada a ver com falta de postura e de entrega dos profissionais. Temos de fazer um reset e de perceber que há 21 pontos em disputa e amanhã [sexta-feira] há três. Mais do que falar, temos de ir para dentro de campo com atos para provar que somos o Vitória", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20h15, em Famalicão.

O timoneiro do Vitória, sexto classificado, com 41 pontos, afirmou-se preparado para "um jogo difícil" frente a um oponente que venceu três dos últimos quatro desafios, que ocupa o nono lugar, com 36 pontos, e que é, neste momento, "uma equipa muito estável", com "atletas muito interessantes" e "falados para outros palcos".

Moreno defendeu, porém, que tudo o que os seus pupilos "fizeram de bom" até agora "não foi por acaso" e admitiu que a ausência de alguns habituais titulares nos encontros mais recentes, por lesão ou por castigo, "pode ser um dos fatores para o insucesso", apesar de não se querer "agarrar às dificuldades".

"O meu papel como treinador é motivar os atletas disponíveis e fazê-los perceber as dificuldades que vão encontrar. Se estão aqui, é porque a administração e a equipa técnica acreditam neles. Preferia ter a equipa toda disponível, mas nunca me lamentei", referiu.

Com três dos jogadores mais utilizados na I Liga ausentes do encontro de sexta-feira - Bruno Varela e André Amaro, lesionados, e Ibrahima Bamba, castigado -, Moreno confessou-se "preocupado" com os nove golos sofridos nos quatro jogos anteriores, mas recusou criar "desconfiança" em torno dos elementos que vão jogar, até porque muitos dos erros cometidos são, no seu entender, "normais".

"Não tenho dúvidas de que os nossos atletas vão ser melhores no futuro, mas estes erros são normais. Não vou criar nenhuma desconfiança e deixar para trás qualquer atleta que trabalhe comigo. Vou passar-lhe conforto e confiança, fazendo-lhe perceber que este clube tem uma exigência que obriga os profissionais a crescerem", referiu, confirmando o regresso do médio Tiago Silva às opções.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 41 pontos, defronta o Famalicão, nono, com 36, no Estádio Municipal de Famalicão, a partir das 20h15, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.