Moreno observou 11 jogadores da formação no treino do Vitória

Jogo com o Santa Clara na próxima ronda do campeonato.

Após a moralizante vitória sobre o Braga no clássico minhoto, o Vitória retomou trabalhos perspetivando a visita ao reduto do Santa Clara, tendo Moreno aproveitado para estender observações a jovens promissores que emergem no castelo entre diferentes equipas da formação.

A viver um grande momento na Liga, o Vitória fez uso de cinco jogadores da sua base no onze que se superiorizou ao rival vindo de Braga. Incentivo transmitido internamente também esta quarta-feira com a chamada de onze atletas a uma sessão de trabalho desfalcada dos homens mais utilizados na segunda-feira.

Partindo do potencial encontrado na equipa B, o técnico fez mira aos centrais Ni e Max, os laterais Alberto, Mutombo e Martim Alberto, os médios Zinovich e Gonçalo Nogueira, o ala Giovani e o avançado Patrick. Por outro lado, os centrais André Oliveira e David Nunes foram promovidos dos sub-17 e sub-19, respetivamente.