Moreno, o mercado e a situação do Vizela: "Os problemas são deles"

Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na antevisão do jogo com o Vizela.

Regresso ao campeonato: "Sinto a equipa bem e isso dá-me conforto para o jogo com o Vizela. Já não competimos na Liga há um mês e meio e agora temos que perceber por que razão não estivemos tão bem na Taça da Liga e o que nos levou a conseguirmos 23 pontos no campeonato. Temos que levar em conta as coisas boas, as que já fizemos bem e as menos boas. Perspetivo um bom jogo pela qualidade coletiva e individual das duas equipas. O cenário do jogo é agradável, vai estar muita gente nas bancadas. Por outro lado, verificou-se uma mudança na equipa técnica do adversário, mas está lá muita coisa do anterior técnico Álvaro Pacheco. Temos de olhar, acima de tudo, para nós, jogando com grande vontade de competir e, se possível, sair de lá com 26 pontos somados."

A defesa a três está de volta? "Sim, é possível. Possivelmente também foi por nos termos deparado com várias baixas na defesa que tivemos dificuldades na Taça da Liga. Perdemos o Zé Carlos, mas regressaram entretanto o Maguinha, o Jorge Fernandes e o André Silva. É possível por isso que voltemos ao sistema de três defesas."

Dificuldades na finalização nos três jogos da Taça da Liga: "Estaria muito mais preocupado se não conseguíssemos criar. Contra a B SAD, foi até o jogo em que criámos mais oportunidades nítidas de golo. Quero é ver as bolas a entrar, é para isso que trabalhamos. Mas estaria mais preocupado se não tivéssemos um bom volume de jogo ofensivo. Pela qualidade dos nossos atletas, a bola vai acabar por entrar."

Vizela diferente após a saída de Álvaro Pacheco e as críticas dos adeptos do Vizela: "Temos que nos focar naquilo que podemos controlar. E não me parece que se verifiquem grandes diferenças no Vizela. O Vizela já disputou dois jogos com o novo treinador e está tudo lá [do anterior treinador]. É uma equipa muito digna, mas os problemas do Vizela são deles. Temos é que nos focar naquilo que temos de fazer dentro do campo."

A aproximação do mercado de janeiro: "O Vitória está como os outros clubes: possivelmente acontecerão entradas e saídas. É possível. Mas as coisas estão diferentes, com os jogadores muito mais valorizados do que há seis meses. Não é qualquer clube que pode agora ir buscar um jogador ao Vitória e também é difícil entrar neste grupo, porque tem muita qualidade. Estou muito satisfeito com os regressos do Maguinha, Jorge Fernandes e André Silva, esses sim são grandes reforços. Se fôssemos agora ao mercado, não encontraríamos jogadores com o nível deles. Esses sim, são reforços. O Vitória, por outro lado, precisa de vender como os outros clubes, mas não nos vamos desfocar por causa do mercado. Estamos é interessados naquilo que temos que fazer em campo."