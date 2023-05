Moreno: "O mais fácil era dispensar um treinador jovem, ninguém acreditava..."

Declarações de Moreno após o FC Porto-V. Guimarães (3-0) da 34.ª jornada da Liga Bwin

Balanço: "Como líder, só tenho de me sentir super-orgulhoso e não digo isto de forma vaga. Se existir sinceridade no meio, ninguém acreditaria há 10 meses que conseguíssemos ir às competições europeias. Foi possível, porque tivemos um grupo fantástico. Tenho um grupo de atletas fantástico, um 'staff' que nunca permitiu que faltasse nada e uma administração que nos deu sempre todo o apoio. Tive fases difíceis da época e o mais fácil era dispensar um treinador jovem, inexperiente e que até vinha da equipa B, mas acreditaram em nós. Fico muito satisfeito e orgulhoso."

Sobre o jogo: "Não há muito a falar acerca de um jogo que fica muito condicionado ao primeiro minuto e meio [pela expulsão de Tomás Händel], no qual sofremos logo o primeiro golo ao oitavo minuto e, pouco depois, o 2-0. Não escondo que tive medo do desfecho do jogo. Poderia ter sido pior e até nisto fomos tendo um grupo sempre muito equilibrado e responsável."

Leia também Vídeos O pedido dos adeptos do FC Porto e o aceno do treinador Sérgio Conceição Após o encontro com o Vitória (3-0), os adeptos do FC Porto pediram, num cântico já conhecido, o título de campeão a Sérgio Conceição, já a pensar na próxima temporada. Técnico acenou às bancadas.

Justiça: "Foi uma vitória normalíssima do FC Porto. Ficamos com uma sensação algo negativa, já que não conseguimos manter o quinto lugar, mas terá de passar. Há que perceber que a época foi positiva e não achar que, pelo jogo de hoje, as coisas foram mal feitas. Foi uma época fantástica e acabei de dizer no balneário que os nossos profissionais podem ir de férias com essa consciência bem tranquila de que são realmente grandes profissionais. Por incrível que pareça, sofremos dois golos em contra-ataque: o primeiro num canto a nosso favor, em que estávamos desequilibrados atrás, em função de termos menos um homem, mas a responsabilidade é nossa; o segundo com uma tentativa de termos bola."

Dificuldades: "Ao intervalo, disse aos jogadores que é muito difícil estar em campo nestes contextos. O desafio que lhes lancei era não sofrer mais golos na segunda parte. Recordo-me de uma oportunidade do Taremi e não vi mais. Eles responderam de forma positiva. Estive com medo do avolumar do resultado, mas grupo não merecia sair de cá com esse desfecho."

Futuro: "Acho que hoje o Vitória de Guimarães estará bem mais preparado para a próxima época do que há 10 meses. Agora, a dificuldade deste campeonato é muito grande. É tempo de descansar, mas o meu descanso será a partilhar ideias com mais treinadores para tirar o quarto nível. Felizmente, lá estarei. Não me parece que seja o momento para falar dessa próxima época, a não ser que diga que as coisas estarão melhores do que há 10 meses."

Crecimento: "Uma coisa que me dá prazer enorme ver é o crescimento que os atletas tiveram ao longo desta época. Ninguém esperava que o Dani [Silva] tivesse o rendimento que teve e que aparecesse da forma como apareceu. Como ele, temos ainda [Miguel] Maga, [Ibrahima] Bamba e Afonso [Freitas]. Os nomes mais experientes que temos neste grupo também fizeram uma época fantástica, mas isto dá-me satisfação e suporte para a nova época".