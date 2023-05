Moreno: "O empate, que é um grande resultado no Dragão, pode não nos servir"

Declarações de Moreno na antevisão do FC Porto-Vitória de Guimarães, marcado para as 18h00 de sábado

Antevisão do jogo com o Fc Porto: "Perspetivo dificuldades, como em todos os jogos, provavelmente mais neste porque é muito difícil jogar no Dragão. Mas temos de nos focarmos em nós, perceber que dependemos de nós para manter o quinto lugar. A nossa tarefa não é fácil, mas é importante focarmo-nos só no nosso jogo, preocupar-nos só com a tarefa que temos no nosso jogo, perceber no final dos tempo regulamentar o quê que dá o resultado final. Do outro lado está uma equipa ainda a lutar pelo título, com possibilidade de chegar ao título.

Sobre o FC Porto e o empate: "As entradas do FC Porto em jogo são sempre muito fortes em qualquer jogo, e acredito que amanhã será ainda mais porque é uma forma de condicionar aquilo que se possa estar a passar no Estádio da luz. Nós entendemos isto, mas queremos ser equilibrados dentro do jogo. Até porque um empate, que é um grande resultado no Dragão, pode não nos servir, caso o Arouca possa ganhar o jogo em Portimão. Queremos acabar bem o campeonato, acho que isso é muito importante e no final fazemos as contas e vemos em que lugar acabamos. Mas há uma coisa muito certa, independente do que possa acontecer amanhã, acredito que vamos dar uma boa resposta e nada apaga a fantástica época. Iremos motivados para o Dragão e, se possível, ganhar."

Preparação do jogo: "O mesmo rigor e nada diferente das outras semanas, nada diferente do que foi a preparação de outras jornadas. Vamos olhar muito para nós, que perceber que o FC Porto tem coisa muito enraizadas, os homens da frente a procurar muito a profundidade, detalhes que são importantes, sempre que virem a bola a sair, vão ver rapidamente o FC Porto a repor a bola."