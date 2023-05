Moreno: "Estamos a entrar na fase decisiva da temporada..."

Moreno Teixeira fez a antevisão do jogo de domingo (18h00), contra o Vizela, em Guimarães.

Jogo com o Vizela: "É sempre melhor trabalhar em cima de vitórias do em cima de uma série de jogos como a gente tinha antes do jogo com o Marítimo, em que já demos sinais de qualidade. Mas isso já é passado, o foco está no jogo de amanhã, em que uma vitória é realmente muito importante, também para dar seguimento à vitória da semana passada. Neste campeonato, ter duas vitórias consecutivas é difícil, mas depois faz a diferença em relação à pontuação. Estamos a entrar na fase decisiva da temporada, mas sem criar grandes ansiedades nos jogadores, porque isso não os ajuda a fazer o melhor dentro de campo. Já defrontámos duas vezes o Vizela, e sabemos das dificuldades que tivemos nos dois jogos. Na Taça saímos vencedores e em Vizela fomos derrotados. Tudo isto foi trabalhado e preparado para dar continuidade ao resultado na Madeira."

Previsão de jogo de ataque: "Pela forma como o Vizela se apresenta dentro de campo, existe a probabilidade de um bom jogo de futebol entre duas equipas a querer fazer golo, que não têm aquele registo de jogar só pelo resultado. Vamos ter que ser muito equilibrados em todos os momentos, rigorosos sem bola e com bola, perceber os espaços que podem aparecer e que vão a aparecer."

Contratacão de Zé Carlos: "Sobre o Zé Carlos, está lá tudo. Enquadra-se perfeitamente naquilo que é o projeto do clube. É português, com talento, internacional sub-21. Faz muito sentido sentido trabalharmos com este tipo de atletas."