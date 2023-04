Moreno: "Não têm ideia das horas de sono que se perdem..."

Declarações do treinador do Vitória na antevisão ao jogo com o Sporting, agendado para as 20h15 de segunda-feira.

Expectativas para o jogo: "Motivação e ambição terão de existir sempre. O Sporting não está num bom momento de resultados, mas a nível de qualidade de jogo o Sporting está até esta fase da época, a praticar um futebol que não provoca desconforto só cá. Temos o exemplo do passado recente o jogo com a Juventus, o que eles fizeram em Alvalade e em Turim, obrigam as equipas as defender com linhas de cinco/seis/sete jogadores, e em alguns períodos a defender com 11 quase dentro da área. Isto é o Sporting com um registo de jogo muito bem trabalhado, e tem atletas com talento incrível que é difícil em encontrar no nosso futebol, o Pote, o Marcus, o Trincão, que a qualquer momento decidem. Vai-nos causar muitos problemas, mas nós também vamos causar problemas, jogamos em casa. Os adeptos criam ambiente difícil aos adversários. Teremos de ser nós a puxar esse apoio. Não estamos a passar a melhor fase ao nível dos resultados, ao longo destes quatro/cinco jogos, exceto com o Paços, nunca nos sentimos inferiores a nenhum adversário, nos jogos anteriores. Não temos é tido o resultado. Amanhã é um bom dia para quebrar esta série, também pelo adversário que teremos, é o momento certo para quebrar esta série para nos dar um alento diferente para o resto do campeonato."

Mikel Villanueva está disponível? "Confirmo que o Mikel regressa e posso dizer que vai começar no onze. O Ibra [Bamba] também regressa de castigo, são dois atletas que tiveram um nível fantástico ao longo do ano, que nos deram estabilidade defensiva. Perdemos jogadores como o Ibra, Amaro, Mikel e o Bruno Varela ao longo da época. É normal que a equipa se ressinta. Não podemos olhar para os nossos problemas defensivos a não ser como um todo. Com estas soluções seremos muito mais fortes."

Exigência de subir na classificação "Sinto essa exigência e pressão desde o primeiro dia em que me sentei neste lugar, ao lado do presidente. Não têm ideia das horas de sono que se perdem. Essa pressão terá de cair só sobre mim para libertar os atletas e deixá-los confortáveis dentro do campo. Há uns anos estava do outro lado e sei a dificuldade que é, nestes momentos, ser atleta do Vitória, porque se entra algo condicionado e eu não quero. A pressão terá de existir sempre. O que eu sinto que nesta jornada estamos muito iguais a outras épocas, quer em pontos, quer em lugares e em quer qualidade de jogo. O Vitória jogava melhor noutros anos? Não acho, sinceramente. Se tenho as mesmas condições que outros tiveram, também não acho... e deixo essa análise para vocês. A responsabilidade recai só sobre mim. Não tenho nada a apontar aos jogadores. Claro que esta exigência do clube nos obriga a ganhar e a andar nos lugares lá de cima. Não vejo grande diferença deste Vitória para o das outras épocas. Então, o que está mal está aqui é o treinador, mais nada!"

Ainda quer igualar os 24 pontos da primeira volta? "Esse objetivo foi traçado e é nisso que temos de nos focar, fazer os 48 pontos rapidamente. Temos é de nos focar no jogo de amanhã. Pensar nesta série de resultados em quê que nos ajuda? Em nada. Já temos noção que vamos ter dificuldades. Neste clube a exigência é grande, é nisso que temos de nos focar."