Moreno: "Não sinto falta de mais qualquer jogador para o plantel"

Declarações de Moreno, na antevisão do jogo da segunda mão da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, frente ao Celje, no Estádio D. Afonso Henriques, às 20h15 de quinta-feira. Na Eslovénia, os vitorianos venceram por 4-3.

Notas sobre o primeiro jogo: "Valorizo e gostei muito da resposta que a equipa deu, depois dos 20 segundos iniciais do jogo, e percebemos o impacto de andar numa prova europeia e acontecer o que aconteceu e a equipa ter maturidade, experiência - que nem é pela média de idade - satisfez-me muito. A par disso, a qualidade de jogo, a forma como demos a volta ao resultado e não esquecer a valia do adversário, o treinador que contrataram, os jogadores que têm esta época, e a resposta que fomos dando. Sendo o primeiro jogo oficial, nem tudo é perfeito, mas devemos valorizar as muitas coisas boas e ficamos com a sensação, em função do terceiro golo sofrido, foi um mau resultado... poderia ter sido melhor, mas não foi um mau resultado. Fizemos quatro golos fora, acho que o Vitória nunca tinha feito quatro golos fora em provas europeias e conseguimos dar a volta ao resultado, com muitos períodos de jogo com qualidade, a equipa a saber fazer com bola, muitos jogadores a chegarem à baliza adversária. Foram muitas coisas boas. Não vamos marcar sempre quatro golos, mas também não podemos sofrer três, isso é claro. Mais do que trabalhar, foi visualizar também, perceber os posicionamentos defensivos que fazem a diferença e permitem ao adversário chegar com facilidade à nossa área. Percebemos a média de idade que temos, os atletas que temos. É normal na fase em que estamos. O importante é focar-nos no jogo, esquecer a pequena vantagem que temos. Temos o conforto de jogar no D. Afonso Henriques, essa é a vantagem que temos. Entrar muito concentrados para procurar vencer o jogo porque temos objectivos nesta prova."

Insistência nas questões defensivas? "Se nos focarmos muito no problema, se calhar custa mais a ser resolvido. Fazer perceber que não podemos sofrer três golos. Entendemos isso; há uma mudança do sistema, uma ocupação diferente dos espaços em relação à época passada. Coisas que com o tempo as coisas vão melhorar. Não nos focamos muito em termos sofrido três golos, porque também marcamos quatro golos. Há um equilíbrio, trabalho a fazer, mas isso é para todos só clubes neste momento da época."

Valor do Celje: "Estamos mais preparados para perceber o que é o Celje. Rodou muito a equipa no fim de semana e conseguiu uma goleada. Temos mais dados para perceber o que vale o Celje. Há jogadores recuperados que não jogar na semana passada e vão jogar, e são muito interessantes, que podem jogar e estamos preparados para isso. Não vamos mudar a nossa forma de estar, seremos sempre muito nós. O Celje pode ser uma equipa diferente, estamos avisados e preparados para essa dificuldade."

Precisa de mais um extremo? Que alterações espera no plantel? "Não sinto falta de mais qualquer jogador para o plantel. Tenho é dores de cabeça a mais para escolher 11 atletas para um jogo. O nosso plantel tem alas, o Jota, o Mangas, o Nélson da Luz, o André Silva também joga por fora, como alguns médios. Se precisarmos de jogar mais por fora temos soluções. Estes homens já me dão muitas boas dores de cabeça para escolher o onze."

Regresso de Tiago Silva após castigo, é dor de cabeça? "É mais uma boa dor de cabeça para escolher. Muito satisfeito com o regresso do Tiago Silva. Entendem a importância que ele tem no grupo, o rendimento que teve ao longo da época passada. Jogaram três no meio-campo, na Eslovénia que tiveram um comportamento fantástico... Eu lanço-vos o desafio: além do Tiago Silva temos o Zé Carlos, o André André, o Nuno Santos, o Matheus, o Gonçalo Nogueira, que teve um rendimento fantástico. E estamos a jogar com três. São boas dores de cabeça. Prefiro assim, tê-los aptos... Espero que não me tenha esquecido de mais qualquer médio."