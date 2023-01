Moreno: "Não há nada nem ninguém que me impeça de acreditar que é possível ganhar"

Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o FC Porto, marcado para este sábado (20h30) e referente à 17ª jornada da Liga Bwin

V. Guimarães mais defensivo: "Se abordarmos o jogo só a pensar defender, não vamos tirar nada do jogo. Percebemos que este não é o nosso melhor momento, identificámos os erros que nos têm levado a não ter os pontos e as vitórias que queremos e parece-me que é mais um problema de Vitória do que qualidade de jogo, porque a equipa, nestes últimos jogos, tem-se apresentado de uma forma muito competitiva, rigorosa e com qualidade. É verdade que não temos conseguido muitos pontos e não podemos fugir a esta realidade, mas também não nos podemos intimidar pelo adversário que amanhã vamos ter pela frente. Sabemos a qualidade do adversário e este talvez seja o FC Porto mais equilibrado e até mesmo o melhor da era Sérgio Conceição, porque tem variáveis no jogo que provocam grande desconforto aos adversários, mas não há nada nem ninguém que me impeça de acreditar que é possível ganhar. Percebemos o real valor dos dois grupos de trabalho e sei bem aquilo que vale o FC Porto e aquilo que provoca ao adversário, percebemos o nosso momento, mas acredito que podemos vencer um FC Porto muito forte. É desta forma que preparámos o jogo, tendo corrigido os erros que nos têm tirado as vitórias. Não podemos estar apenas à espera de aproveitar o erro do adversário, temos de ser nós também a provocar o erro do FC Porto. É desta maneira que amanhã vamos entrar no D. Afonso Henriques, esperando que esteja um grande ambiente, como é habitual. Contamos com o apoio dos nossos adeptos, porque eles nunca falham, e temos de desfrutar do jogo, porque os nossos atletas também merecem isto. Há um ano alguns deles nem lhes passava pela cabeça estar num cenário destes. Essa pressão, como lhe chamam, e o momento do clube terá de cair só sobre mim, porque os atletas têm de estar de cabeça limpa, têm de ser competitivos e com vontade de ganhar."

Ausência de Anderson Oliveira: "Nunca me lamentei da nossas ausências. Claro que gostava de ter o Anderson disponível, e ele está numa fase muito boa, é o nosso melhor marcador, mas nunca nos agarrámos a ausências. Estamos sem o André André, Handel, Tiago Silva e o Zé Carlos, jogadores muito importantes, mas nunca me viram aqui a lamentar, agarro-me às soluções."

Toni Martínez e Taremi: "Quando digo que este é o melhor FC Porto e mais completo destes cinco anos do míster Sérgio Conceição é precisamente por várias coisas que têm no jogo deles. Têm um guarda-redes, o Diogo Costa, que, por incrível que pareça, é aquele que dá qualidade logo na saída de bola. É fantástico nesse momento. Têm dois laterais muito largos e muito profundos, enquanto na frente têm soluções de todo o tipo. Pelo momento do Toni Martinez, acredito que poderá jogar ele, e acredito que o Pepe poderá regressar amanhã, pela experiência dele, pelo jogo que é e pelos minutos que tem tido. O FC Porto tem um conjunto de ações difíceis para os adversários. Tem ainda uma reação à perda incrível, que tem de ser exemplo para nós e para todas as equipas. Tem ainda um ala, o Galeno, muito vertical, e o Otávio mais por dentro. O FC Porto tem soluções de rutura e jogo nas costas dos nossos médios. Tudo isto cria grande desconforto aos adversa´rios. É este FC Porto que sabemos que vamos encontrar, mas acredito que vamos fazer um bom jogo. Digo isto de uma forma muito convicta, não é para dar moral ou conforto. As provas foram dadas em alguns jogos que diziam que não iríamos dar resposta."

Erros cometidos: "Temos os erros identificados e procurámos corrigi-los, mas não conseguimos entrar na cabeça de 24/25 atletas e controlá-los a todos. Analisando os últimos jogos, não fomos inferiores em Braga nem em Barcelos, mas acabámos por perder. Não por descontrolo emocional que nos tem penalizado, mas porque cometemos alguns erros, que estão identificados. Talvez tenha a ver com a média de idades ou com alguma falta de experiência, mas os adeptos do Vitória não querem ouvir isto, querem resultados e não temos conseguido. Temos de corrigir este tipo de erros, respeitar todos os adversários e nunca deixarmos de ser nós. Temos de ter coragem para impor o nosso jogo, porque amanhã vai ser preciso isso. Se respeitarmos o FC Porto em demasia e tivermos medo de ter bola, dessa forma não vamos tirar nada do jogo. Temos de corrigir os erros, mas em termos de qualidade de jogo, estamos na melhor fase da época."