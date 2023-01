Moreno: "Não estou desesperado por nada que possa acontecer no mercado"

Na conferência de imprensa de antevisão da receção, esta segunda-feira à noite, ao Chaves, para a 18.ª jornada da Liga Bwin, Moreno Teixeira abordou o fecho do mercado de Inverno e, em específico, a situação de Ibrahima Bamba, o jogador que mais tem sido falado para sair.

O mercado de transferências fecha na terça-feira. Espera reforços e para que setores?

"Tem havido uma comunicação normal com a Administração sobre o assunto. Não sei se irá entrar alguém ou sair, muitas vezes acontecem coisas nas últimas horas. Teremos que estar preparados. Até ao momento não tenho comunicação que possa entrar alguém ou sair. Estão todos identificados com uma questão, é que quem possa entrar terá de ter uma vontade muito grande para jogar no Vitória. Isso é o principal para ser profissional do Vitória. Tem de haver uma avaliação mental de quem possa entrar, para que quando possam ouvir uns assobios não se escondam. O atleta tem de mostrar uma grande vontade de vir para o Vitória. Estamos disponíveis a receber atletas que estejam disponíveis a acrescentar, se isso não acontecer os nossos atletas vão dar saída à exigência que resta para o campeonato. Não estou desesperado por nada que possa acontecer no mercado. Queremos é gente com muita vontade de representar o clube. Se tal não acontecer somos nós Vitoria que não queremos esses jogadores."

Ibrahima Bamba tem sido o jogador mais falado para sair. Mantém-se focado emocionalmente apesar das notícias sobre a sua saída?

"O Ibra está completamente focado. É um miúdo de 20 anos, às vezes pode haver um deslumbramento mas não sinto nada isso. Está para o jogo. Está ainda num processo de aprendizagem, vai cometer erros. Está focado no jogo de amanhã."

Regresso de Tomás Händel aos treinos, embora ainda de forma condicionada:

"É com muito agrado que vemos o regresso dele aos treinos. Além da qualidade técnica e do que nos que vamos acrescentar, é também um capitão, será alguém que nos vai ajudar muito no futuro."

Ausência de Rúben Lameiras nas duas últimas convocatórias. O extremo já não joga desde 30 de dezembro, em Vizela:

"É muito normal. Todos os atletas têm picos de forma ao longo da época. Mesmo o Rúben reconhece que está numa fase que não é a melhor. Tem total confiança da equipa técnica e sabe o que ele vale. Esteve fora das convocatórias por impedimento, não foi por opção da equipa técnica. Sabemos o que já nos ajudou e o que nos vai ajudar, não tenho dúvidas nenhumas, porque tem condições e talento. É isso que queremos."