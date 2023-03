Moreno multado após dar indicações em pé no encontro com o Arouca

SAD do Vitória também multado pelo Conselho de Disciplina.

Moreno e a SAD do Vitória foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois de o treinador ter dado indicações em pé no encontro com o Arouca, realizado no passado fim de semana.

"A partir do minuto 50, o treinador adjunto da equipa A, João Miguel da Cunha Teixeira, esteve em permanência de pé a dar indicações à sua equipa apenas sentando-se esporadicamente", pode ler-se no mapa de castigos divulgado esta quinta-feira.

Moreno não tem qualificações para estar inscrito na ficha de jogo como treinador principal, papel que cabe a João Aroso, e terá de pagar 800 euros, enquanto o Vitória terá de desembolsar 2.678 euros.