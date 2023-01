Moreno lembra Vizela: "Bamba tem uma qualidade incrível e já nos ajudou muito"

Declarações do treinador do V. Guimarães na antevisão ao jogo da ronda 15 com o Rio Ave, marcado para as 18h00 de sábado.

Reação à derrota em Vizela frente ao Rio Ave: "A quente, disse que a equipa esteve bem na primeira parte do jogo com o Vizela e, depois de o ter revisto, até reforço isso a frio. Cometemos, no entanto, erros que não se podem cometer. Falámos sobre isso no balneário. Foi uma conversa muito verdadeira e franca. Fechámos esse jogo e já não podemos fazer mais nada. Temos agora pela frente o jogo com o Rio Ave e não há qualquer tipo de desconfiança em relação ao grupo, até porque fizemos coisas boas no últimos jogo. Temos pela frente um adversário muito competente, um grupo que trabalha junto desde a época passada, com jogadores experientes e um treinador muito competente, mas a nossa equipa quer fazer um bom jogo e ganhar ao Rio Ave. A equipa não se desligou".

A resposta esperada: "Fizemos coisas boas em Vizela nos primeiros 45 minutos e queremos alargar esse período para o jogo com o Rio Ave. Temos sido nós a facilitar a vida ao adversário, os erros é que dão conforto aos adversários. A partir daí, não conseguimos estabilizar no nosso jogo. Temos que melhorar, por outro lado, a nossa eficácia ofensiva, temos que fazer mais golos, evitando erros infantis. Mas não passamos desconfianças e intranquilidade para o grupo, estes jogadores já demonstraram grande caráter. Será assim que nos vamos apresentar no nosso estádio".

O Rio Ave tem boas memórias do Estádio D. Afonso Henriques: "É um adversário muito bem orientado e que até joga numa estrutura algo parecida com a nossa. Estamos mais focados, porém, em nós do que no adversário. Temos que ser nós a criar problemas ao adversário".

O mercado de janeiro e os erros individuais: "Aqui não há erros individuais, são erros de todos. Todos partilham as derrotas e as vitórias. Não quero relacionar esse erro do Bamba [penálti em Vizela] com o mês em que estamos. É um jogador com uma qualidade incrível e que já nos ajudou muito. Temos é que trabalhar sobre os erros, sem nunca desconfiar da equipa. E os erros ofensivos e as oportunidades que criamos e depois não convertemos em golos? Não apontamos os erros a ninguém. Isso nunca existiu, nem nunca vai existir neste grupo".

A diminuta eficácia na finalização: "Tudo é trabalhado neste grupo. Na segunda parte do jogo com o Vizela, jogámos muito no meio-campo adversário, mas sem ter tantas oportunidades como tivemos na primeira parte. Já estive do outro lado e, por vezes, as equipas técnicas transmitem desconfianças aos jogadores. Mas isso não vai acontecer aqui. Há coisas para melhorar, reconheço qualidade nos atletas. Esta é uma fase menos boa e acredito que poderá acabar amanhã".

A substituição de André André em Vizela: "O André André foi aposta inicial em Vizela função do mês de paragem que ele teve. Disse-nos que estava bem para esse jogo e depois, ao intervalo, disse-nos que estava esgotado, daí a substituição. E ainda temos o Jota para o jogo com o Rio Ave".