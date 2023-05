Moreno lembra: "Mesmo as equipas na frente têm sentido dificuldades em ganhar..."

Os vimaranenses recuperaram o sexto lugar na tabela após o triunfo da ronda anterior sobre o Marítimo (2-1), num jogo em que encerrou um ciclo de seis partidas sem triunfos e deu "sinais de alguma qualidade", mas que "já é passado", com o técnico a alertar os jogadores para a "equipa difícil" que vão encontrar em plena "fase decisiva"

O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, afirmou este sábado que a receção de domingo ao Vizela, para a 31.ª jornada da I Liga, é "muito importante" para a classificação da sua equipa na prova.

Os vimaranenses recuperaram o sexto lugar na tabela após o triunfo da ronda anterior sobre o Marítimo (2-1), num jogo em que encerrou um ciclo de seis partidas sem triunfos e deu "sinais de alguma qualidade", mas que "já é passado", com o técnico a alertar os jogadores para a "equipa difícil" que vão encontrar em plena "fase decisiva" da temporada.

"A vitória é muito importante. Queremos dar seguimento à vitória da semana passada. Ter duas vitórias seguidas neste campeonato é difícil e faz muita diferença na classificação. Estamos a entrar na fase decisiva da temporada. Sem criar ansiedades, a jornada é muito importante para nós", realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 18:00, em Guimarães.

Convencido de que a "probabilidade de haver um bom jogo de futebol é grande", com duas equipas a quererem fazer golos, o "timoneiro" vitoriano admitiu que a reta final da época pode "condicionar" os desempenhos, tendo ainda pedido aos seus pupilos para "serem equilibrados em todos os momentos do jogo".

Moreno lembrou, aliás, que o Vitória sentiu "muitas dificuldades" nos outros dois encontros desta temporada frente ao Vizela, tendo ganho para a Taça de Portugal (2-1, após prolongamento) e perdido para o campeonato, fora (3-0), e considerou que as últimas jornadas dos campeonatos costumam ser "palco" de resultados inesperados.

"Do outro lado, está uma equipa difícil, com um campeonato muito estável ao nível de pontos. (...) Nestes últimos jogos do campeonato, há alguns resultados que não esperamos. Mesmo as equipas na frente têm sentido dificuldades em ganhar os jogos", disse.

O treinador enalteceu ainda o rendimento do avançado André Silva, não só por ter marcado o segundo golo do triunfo perante o Marítimo e o quinto no campeonato, mas também "pela forma como pressiona, pela forma como joga de costas para a baliza e como dá os apoios para os médios", tendo alargado esses elogios aos outros pontas de lança, Anderson Silva e Alisson Safira.

"O André começou muito bem a época. Esteve à volta de três meses parado [por lesão], mas a qualidade está lá toda. Não avalio o André, o Safira e o Anderson pelos golos. (...). [No caso do André Silva] Temos de ter alguma calma. Ele tinha uma época de I Liga, no Arouca, e, de um momento para o outro, mudou para um clube como uma exigência muito grande", disse.

Moreno mostrou-se ainda agradado com a aquisição de 50% do passe de Zé Carlos ao Varzim, clube que o emprestara no início da temporada, tendo dito que o médio, enquanto internacional sub-21 português, se "enquadra perfeitamente no projeto do clube".

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 44 pontos, recebe o Vizela, 10.º, com 39, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a partir das 18:00, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.