Moreno após o Vitória-Benfica: "Já vi marcar penáltis daqueles no nosso campeonato"

Declarações de Moreno após o Vitória-Benfica (0-0), partida da oitava jornada da Liga Bwin

"Eu já vi o lance. E já vi marcar penáltis daqueles no nosso campeonato. No outro lance é claramente penálti sobre o André André", afirmou Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, após o empate sem golos com o Benfica, na oitava jornada da Liga Bwin.

"Não consigo perceber porque não foi chamado o VAR. Mas, não quero alongar-me mais, mas é um lance muito claro. Dentro do equilíbrio do jogo, era uma oportunidade flagrante que poderia ter-nos permitido somar os três pontos", concluiu.