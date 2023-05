Moreno: "Fomos equipa desde o relvado às bancadas"

O treinador Moreno Teixeira fez um balanço dos últimos meses de trabalho, que culminaram no acesso à Europa. O técnico mostrou-se agradecido e enalteceu, também, o apoio dos adeptos. O vice-presidente Nuno Leite e o central Jorge Fernandes também resumiram o turbilhão de emoções vividas.

A saída prematura de Pepa, ainda na pré-época de 2022/23, abriu a porta à entrada de Moreno Teixeira. Seguiram-se meses de altos e baixos que culminaram com o objetivo cumprido: o regresso às competições europeias.

Agora, é altura de balanços e o treinador, de 41 anos, partilhou como foram vividos os últimos meses. "A 13 de julho [2022] assumi a difícil tarefa de comandar esta equipa. Ali, estava longe de imaginar o que viria. Foram dias e meses de dedicação, com fases boas e menos boas. Com momentos que me colocaram à prova como treinador. Mas nunca como homem. Foram mais de dez meses de dedicação a um projeto que abracei e abraço de corpo e alma", começou por dizer o técnico, que tem mais um ano de contrato e não se esqueceu de agradecer também aos adeptos. "Nunca nos falharam e tiveram a paciência necessária para estarem ao nosso lado. Fomos equipa desde o relvado às bancadas", enalteceu

Um discurso corroborado pelo vice-presidente do Vitória, Nuno Leite, que falou de uma época "tremendamente difícil", embora tenha frisado que terminou da melhor forma, por ter sido carimbado o acesso às competições europeias. "Isto só foi possível pelo fantástico espírito de união deste grupo de trabalho, superiormente liderado por uma competentíssima equipa técnica. Bendita a sorte do Vitória de, no ano do centenário, um ano particularmente duro, ter a felicidade de a sua equipa ser constituída por profissionais e sobretudo homens deste calibre", atirou o dirigente, que, posteriormente, fez um agradecimento "a todos que foram fundamentais" na caminhada da temporada.

Quem também quis manifestar o turbilhão de emoções vividas foi o central Jorge Fernandes. "Foi um prazer e um orgulho pertencer a esta família, a esta equipa, juntos conquistámos e continuaremos a conquistar. Sofremos, mas também sorrimos, e é isso que fica, e o que torna ainda mais esta época memorável", escreveu o central