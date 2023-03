Moreno: "Foi muito mais difícil preparar este jogo do que o do Braga"

Treinador do Vitória espera "dificuldades" frente a um Santa Clara com "qualidade".

O treinador Moreno admitiu esta sexta-feira que o Vitória de Guimarães pode ter "dificuldades" em Ponta Delgada, perante um Santa Clara com "qualidade" e uma nova equipa técnica, em jogo da 23.ª jornada.

A equipa vimaranense somou 13 pontos em 15 possíveis nas cinco jornadas já realizadas para a segunda volta do campeonato, pecúlio apenas superado pelo líder Benfica, que contabilizou 15, e o seu treinador disse querer "continuar" esse "registo", mas também avisou que os seus jogadores têm de "esquecer" o que fizeram no passado e de se "focarem" no futuro, a começar pelo duelo nos Açores, no domingo.

"Jogar nas ilhas é sempre difícil. O Santa Clara vem de uma mudança de equipa técnica, o que cria uma dinâmica diferente nos grupos de trabalho, e tem qualidade. Vamos ter dificuldades. Foi muito mais difícil preparar este jogo do que o jogo da semana passada [triunfo sobre o Braga, por 2-1]", disse, na antevisão ao encontro marcado para as 17h00 locais (18h00 de Lisboa).

Apesar de "confiar muito" no "sentido de responsabilidade" dos seus atletas e no quão "profissionais" são, o "timoneiro" de 41 anos pediu-lhes ao longo da semana para estarem em "alerta" no Estádio de São Miguel, recinto onde os vimaranenses triunfaram por uma vez para a I Liga, na época 2020/21 (4-0).

Moreno frisou, aliás, que o plantel teve de se preparar não só para um jogo com clima e condições de humidade "diferentes", mas também para "um cenário que não terá nada a ver" com o Estádio D. Afonso Henriques na passada segunda-feira, com 19.072 espetadores a assistirem ao clássico minhoto com o Braga.

Convencido de que "ajuda sempre" entrar bem em cada jogo, o treinador reconheceu que o Vitória tem o desafio de prolongar "a qualidade por mais tempo" e de "não baixar linhas em função do adversário" quando está em vantagem.

Agradado com o facto de liderar a equipa com a terceira melhor defesa da prova, face aos 21 golos sofridos, o técnico reconheceu que gostaria de ver o Vitória marcar "muito mais" do que os 21 golos até agora.

"Enquanto treinador, gosto de ter uma equipa equilibrada. Gostava de ter este número de golos sofridos, mas muitos mais marcados. Olho para um todo e não só para o processo defensivo. Satisfaz-me este registo defensivo, mas temos de olhar para a outra parte. Se possível, queremos fazer mais golos", vincou.

O treinador recusou ainda confirmar a possível ausência de Bruno Varela da baliza vitoriana, devido a uma lesão muscular, tendo elogiado o trio de guarda-redes de que dispõe.

"Quarenta e oito horas fazem muita diferença na recuperação de um atleta. Estou muito confortável com os guarda-redes que temos. Encaixam na perfeição no projeto. O Bruno [Varela] está a fazer a melhor época de sempre e é, a meu ver, um atleta de seleção A. O Celton [Biai] tem muito talento e qualidade e o Rafa fez um grande campeonato nacional sub-19 no ano passado", disse.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga, com 37 pontos, defronta no domingo o Santa Clara, 17.º, com 15, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, a partir das 17h00 locais (18h00 de Lisboa), com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.