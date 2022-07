Moreno faz a estreia no V. Guimarães com triunfo em jogo de preparação

Vitória derrotou o Torreense no primeiro jogo de pré-época após a saída de Pepa.

O Vitória de Guimarães venceu esta quarta-feira o Torreense, da II Liga, por 1-0, no primeiro encontro de pré-temporada após a saída do treinador Pepa, disputado em Guimarães, à porta fechada.

No Estádio D. Afonso Henriques, o avançado Bruno Duarte apontou o único golo do desafio, num cabeceamento em resposta a um livre cobrado pelo lateral esquerdo Hélder Sá.

Recrutado à equipa B na terça-feira, dia em que Pepa e a sua equipa técnica foram "afastados" de funções, como escreveram os vimaranenses no sítio oficial, o treinador Moreno Teixeira utilizou 25 jogadores perante a formação de Torres Vedras, recém-promovida ao segundo escalão.

Os guarda-redes Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai, os defesas Miguel Maga, Alberto Costa, Bruno Gaspar, André Amaro, Abdul Mumin, Maxwell Woledzi, Jorge Fernandes, Ryoya Ogawa e Hélder Sá, os médios Ibrahima Bamba, Alfa Semedo, Matheus Índio, Janvier, Dani Silva e André Almeida, bem como os avançados Nelson da Luz, Jota Silva, Rúben Lameiras, Herculano, Bruno Duarte, Anderson Silva e Jason Bahamboula acumularam minutos no quarto jogo de preparação.

Já o defesa central Mikel Villanueva e o médio Tiago Silva falharam o jogo por se encontrarem em "gestão de esforço", tal como o defesa Afonso Freitas, que está "a contas com uma entorse no tornozelo direito", e o médio Tomás Händel, a recuperar de uma operação à coxa esquerda.

Com o início oficial da época 2022/23 marcado para 21 de julho, frente aos húngaros da Puskas Académia, para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, o Vitória de Guimarães realiza o próximo ensaio no sábado, perante o FC Porto, no centro de treinos do Olival, enquanto o Torreense joga com o Vizela, na sexta-feira.