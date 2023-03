Moreno fala de "revolta e impotência" e visa delegada: "Escrevam este nome"

Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, antes do confronto com o Benfica (18h00), marcado para este sábado e referente à 25ª jornada da Liga Bwin

Ausência de Ibrahima Bamba: "Gostava muito de contar com o Ibra, porque tem feito uma época fantástica, mas está impedido de jogar, mas olho para as soluções e nunca para as ausências. Não temos o Ibra, mas quem jogar vai fazer bem aquilo que lhe vamos pedir. Agora, preferia ter o Ibra disponível, porque nos ajuda e dá a tal estabilidade defensiva".

Sistema tático: "A questão da estrutura tática não é o mais importante, porque ao longo dos 90 minutos vamos estar em 5x4x1, 3x4x3 ou em 4x3x3. Os nossos atletas têm inteligência necessária para perceber em cada momento do jogo onde possa estar a bola qual deve ser o nosso posicionamento".

Moreno multado por não ter o IV nível: "Tenho uma sensação de impotência e de revolta. Sou o primeiro a reconhecer que numa fase da época eu facilitava muito nesta questão de não ter o IV nível e estar um certo período de tempo de pé e tive de me ajustar. Sinto-me impotente e revoltado porque gostava de ser mais treinador do que sou, de estar mais livre no banco, porque é a minha forma de estar na competição. Gosto de estar na linha lateral a comunicar com os meus atletas e a ajudá-los, mas não posso estar. Tenho melhorado muito nisso. Tenho ainda consciência que o clube não tem a saúde financeira para estar todas as semanas a pagar as multas que tem pago e tenho feito tudo para melhorar, mas as multas continuam a chegar. Apesar destes sentimentos de impotência e revolta, prometi a mim mesmo que iria estar equilibrado até final da época. Escrevam este nome: Helena Relvas, delegada da Liga. Que grande senhora, que grande profissional. Por tudo, pela competência, pelo profissionalismo dela, pelo bom senso e pela compreensão. Ficou-me na retina. Falei uma vez com esta senhora e foram cinco minutos, mas deu para perceber que, com este tipo de pessoas, o futebol vai melhorar. E prefiro ficar por aqui para não perder o equilíbrio".

Elogios à equipa técnica: "Não há cá o Moreno, há a competência de uma equipa técnica, de quem tenho falado pouco. Agradeço-lhes tudo de bom que nos tem dado. O mérito [de ter sido eleito o melhor treinador de fevereiro para a Sport TV] não é meu, é da equipa técnica, mas aquele prémio tem muito mérito dos atletas, porque não há treinadores sem bons profissionais e sem bons a atletas. Partilho o prémio com os elementos da minha equipa técnica, mas muito com os atletas, porque são eles os responsáveis".

Elogios de Roger Schmidt: "Agradeço os elogios do míster Roger Schmidt e retribuo, porque está à vista o trabalho que ele tem feito. Isso é muito claro. Alguém esperava que o Gonçalo Ramos, o Chiquinho e o António Silva atingissem este nível? Muita competência da equipa técnica do Benfica. Em relação aos elogios ao nosso sucesso defensivo lho para isso como um todo, tem muito a ver com os nossos homens da frente começarem a condicionar a primeira fase de construção do adversário. Gostava de ter mais golos marcados, porque parece-me que é algo que temos de melhorar e manter este registo defensivo, que até nem foi o que acontece neste último jogo, contra o Arouca, porque tivemos alguma falhas, mas é em cima disso que vemos melhorar. Para amanhã termos sucesso temos de ser muito rigorosos nesse processo defensivo, porque o Benfica provoca isso aos adversários. Por uma desatenção ou pelo talento dos atletas do Benfica e eles resolvem jogos Temos, por isso de ser muito competentes".

Elogios a Florentino: "O que mais pedi aos nossos atletas é coragem. Eles não me vão desiludir amanhã, podem é deixar-me triste se, no momento de terem bola, não terem coragem de fazer correr o Benfica. Temos de ter bola. O Benfica tem um conjunto de coisas diferentes e tão boas que criam desconforto aos adversários. O Benfica tem laterais do Benfica que dão muita largura e profundidade, mete muitos homens na zona de finalização, os médios têm muita chegada [à baliza contrária] e no momento de perda de bola tem um atleta, o Florentino, de quem se fala pouco, mas que dá um equilíbrio incrível. Até nisso o Benfica melhorou muito em relação às últimas épocas. É uma equipa que vale por um todo".

Renovação de Dani Silva: "Os elogios têm de ir para Dani, porque é o grande responsável por tudo o que lhe está a acontecer, desde a renovação do contrato à chamada à seleção de sub-21. Não sou de falsas modéstias e ando para aqui cm um discurso politicamente correto. A equipa técnica claro que tem alguma responsabilidade, agora o grande responsável é o Dani e ele ter a sorte de estar a lado de atletas que o ajudaram a crescer como o Tiago Silva, o André André, o Milke [Villanueva] e o Bruno Varela. Mesmo tendo esta mesma qualidade, se o Dani aparecesse noutro grupo poderia não ter este rendimento".