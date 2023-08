Moreno explica as razões para demitir-se do Vitória: "Há centenas a querer o cargo..."

Moreno anunciou este domingo, depois do Estrela da Amadora-Vitória (0-1) da primeira jornada da Liga Betclic, ter apresentado a demissão do cargo de treinador do Vitória de Guimarães.

A desilusão europeia: "Quero dizer-vos que a responsabilidade profissional com que aceitei o convite que o presidente me fez há um ano - e quando aceitei não foi por coração, foi mesmo por responsabilidade de perceber que poderíamos ter feito a época que fizemos - faz-me perceber que o ciclo do Moreno como treinador do Vitória fecha-se hoje aqui. Vocês perguntam porquê e sou muito claro: pela desilusão, claramente, do jogo de quinta-feira."

Vitórias não chegam: "Não é uma vitória, duas ou três no campeonato que apagariam a desilusão, era um objetivo grande que tínhamos e eu, como responsável que sou, acho que não é bom existir o ambiente e clima de desconfiança que havia à volta do Vitória neste início de época. Gostam de sentir adrenalina, de estar de outra forma e o Vitória é realmente um clube especial, único, mas é quando se consegue juntar as duas coisas. A força de uma bancada com vitórias. E foi isso que não conseguimos na quinta-feira. A derrota deixa marcas e faz-me perceber que o melhor para todos e, acima de tudo, para o clube, é o ciclo do Moreno fechar-se hoje".

Novas ideias: "Vai entrar uma pessoa nova, com ideias novas, com comunicação diferente da minha, carisma diferente, vai de certeza juntar muito mais a bancada e o Vitória precisa disso. Este homem que está aqui ao meu lado [o presidente] e a administração, de quem eu sou muito grato pela oportunidade que me deram, tentou que isto não acontecesse, mas é uma decisao minha, sou muito claro. Provavelmente vou arrepender-me lá à frente, mas é o melhor".

Ambiente: "As coisas que fiquem bem claras e, a partir de amanhã, irá existir um clima diferente e um ambiente diferente na cdade, que é o que o Vitória precisa. Não quero que haja especulação no futuro, eu estarei aqui para vos pôr a par de tudo. Quero deixar o clube muito melhor do que quando entrei. A derrota de quinta-feira faz-me tomar esta decisão. Estou um bocado emocionado, porque custa, sei que há centenas de pessoas a querer o cargo do qual estou a prescindir, mas sempre disse que iria ser responsável"

Família: "A decisão está tomada. Agradecer muito ao pessoal que me deu a oportunidade, ao grande apoio que me deram, agradecer aos atletas que estão ali no balneário. Hoje, que deixo o grupo, repito isso. Foi o melhor grupo que poderia ter. Agradecer a pessoas que queriam que tivéssemos sucesso, pessoas que nos apoiaram e uma última palavra a pessoas que não fizeram nada para passar por alguns desconfortos, mas passaram, que foi a minha família de sangue. Sofreu muito e eu não fui um bom pai, um bom marido, bom filho... Por tudo isto, faz-me perceber que a decisão é a melhor par todos".