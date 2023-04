Moreno exige uma reação: "Terá de ser um Vitória muito melhor do que contra o Sporting"

Moreno Teixeira fez a antevisão do jogo de sábado (15h30), contra o Marítimo, no Funchal

Jogo com o Marítimo: "Vai ser um jogo difícil. O Marítimo tem melhor equipa do que a classificação diz, mas nos últimos jogos em casa tem sido muito forte. Foi assim com o Paços de Ferreira e com o Boavista. É uma equipa que tem entradas em jogo muito fortes, tem bons atletas muito interessantes e um treinador experiente. Mas sinto que o nosso grupo quer dar uma resposta. É com este conforto e esta confiança que vamos para a Madeira."

Resposta: "Terá de ser um Vitória muito melhor do que fez na segunda parte do jogo contra o Sporting. Terá de ser muito mais agressivo, com mais qualidade em posse, tem de criar mais oportunidades e tem de ganhar mais duelos. É essa a resposta que espero do nosso grupo de trabalho."

Série de maus resultados: "Acredito que poderá ser um bom jogo, porque as duas equipas precisam de ganhar. O nosso foco é quebrar esta série de resultados que estamos a ter. Sabemos é que jogando bem estaremos muito mais perto de ganhar, mas para jogar bem é preciso uma equipa confortável e confiante dentro do campo, uma equipa que não tenha medo de errar. Temos de ter coragem para ter bola. É isto que espero amanhã, sabendo que o Marítimo tem jogadores na frente muito verticais, fortes no um contra um, com o Xadas e o miúdo que está emprestado pela Juventus [Félix Correia]. Estamos preparados e vamos dar uma boa resposta, porque conheço os atletas que tenho e sei como foi a semana de trabalho."