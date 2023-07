Moreno: "Estamos muito mais preparados do que há um ano"

Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao duelo em casa do Celje, da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

Antevisão: "É uma ansiedade controlada, porque, se for uma ansiedade que condicione o nosso rendimento, não é bom. Fizemos alguns jogos particulares, mas nunca é a mesma coisa. Sinto o grupo como sempre, desde o primeiro dia que estou cá, muito unido, concentrado e a querer competir. É essa oportunidade que vamos ter, numa prova que lutámos muito para estar cá. Agora temos de ir para dentro do campo e divertirmo-nos, com a responsabilidade que nos obriga este clube. Não tenho dúvida que a equipa vai estar preparada para um jogo difícil, um adversário complicado, que mudou a equipa técnica na semana passada. Entrou o treinador [Albert Riera] que foi campeão na época passada e tem uma equipa com atletas interessantes. Percebemos que temos uma eliminatória difícil, mas somos o Vitória e queremos muito continuar nesta prova. Estamos confiantes e à espera que chegue a hora do jogo."

Mudança de treinador no Celje: "O que observámos é que o Celje que se vai apresentar é diferente do que tinha feito com o treinador anterior e que estava cá há dois anos. Agora tem um jogo oficial com o Albert Riera. No último jogo começou em 3x4x3 e, na segunda parte, passou para 4x4x2 losango. Se temos ou não vantagem, só no fim vamos saber, mas o importante é focarmo-nos em nós e acreditarmos em nós. Depois temos a maturidade e a experiência suficiente para nos ajustarmos ao jogo."

Objetivo: "Faz sentido pensarmos na fase de grupos quando temos três eliminatórias para disputar? Não faz. O objetivo é esse e não fugimos, mas essa responsabilidade de representar o clube e esta carga que carregamos é ao longo do ano, não é só na Liga Conferência. Importante é focar no jogo na Eslovénia e o conforto de sabermos que daqui a uma semana vamos jogar a segunda mão no D. Afonso Henriques e a força que isso tem. Mas nem nisso pensamos agora. Agora, não fugimos ao grande objetivo que é entrar na fase de grupos."

Evolução da equipa: "Na época passada dizia que era o ano zero pelas saídas que tivemos e por todo o contexto associado à mudança da equipa técnica, mas este ano não vão ouvir isso, porque isso era estar a salvaguardar-me e a proteger-me, mas não estou aqui para isso. Estamos muito mais preparados do que há um ano."