Declarações de António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, à Sport TV, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, antes da partida da equipa para a Eslovénia, onde, na quinta-feira, a partir das 19 horas, defrontará o NK Celje, para a primeira mão da segunda eliminatória de acesso à Liga Conferência:

Continuidade do treinador Moreno é um dado importante no planeamento desta época? "A verdade é que, no ano passado, tivemos alguns momentos conturbados no início da época. Mas faz parte. Era um trabalho que tinha de ser feito e foi feito. [Para esta temporada] Planeámos as coisas de outra forma, o Moreno está connosco desde o início, estamos completamente alinhados naquilo que é o projeto do Vitória neste momento. Por isso, estamos muito satisfeitos com o que está a ser feito. É evidente que está sempre presente aquele nervosismo e aquela ansiedade que todos temos, tanto os sócios como eu. Para amanhã [quinta-feira], queremos ir o mais rápido possível para o campo e ganhar. Mas devemos ter o máximo respeito pelo adversário que temos pela frente."

Calendário: "O ideal era estar já, diretamente, na fase de grupos. As coisas não são assim, mas não é assustador. Temos uma equipa convicta daquilo que vale, temos muita motivação, estamos cheios de energia para começar a jogar. Vamos jogar semana a semana. Se as coisas nos forem correndo bem, vamos ter um mês de agosto complicado. Mas o importante é tê-lo complicado porque quer dizer que fomos passando eliminatórias. Por isso, [temos] muita motivação. Acho que estamos todos com saudades de jogos oficiais. A motivação está no máximo neste momento."