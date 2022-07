Moreno: "Era impossível dizer não ao Vitória. Eu nunca me iria perdoar"

Na apresentação do plantel do Vitória de Guimarães, este domingo, Moreno foi duas vezes interrompido pelo coro festivo dos adeptos, quando tentava dizer que também para ele é estranho estar ali.

Sensação estranha: "Tenho de partilhar convosco, família vitoriana, que também para mim é um pouco estranho estar aqui, não vos consigo esconder isso. (...) Ouvir-vos dessa forma é uma sensação incrível. Como estava a dizer, é estranho, mas o Moreno, hoje, é um homem feliz, para não dizer mesmo muito feliz. Mas, a par desta felicidade, quero que vocês saibam que o Moreno é um homem, mas mesmo muito responsável e consciente do cargo que neste momento tem no clube."

Impossível dizer não ao comando técnico do Vitória: "Era impossível dizer que não a este clube. Era impossível. Eu nunca me iria perdoar. Quero que vocês saibam que a grande força, e isto é muito verdadeiro, o que me fez, claramente, aceitar este desafio foram duas coisas. A primeira é isto aqui que está à nossa frente. É a vossa paixão, o orgulho que têm em ser de Guimarães, a paixão que têm pelo clube. É isto que transportam para o D. Afonso Henriques, é esta força que nós, enquanto grupo, sentimos lá no estádio, mas isto tem de ser verdadeiro. Este ano, mais do que nunca, temos de sentir essa força. Não tenho dúvidas de que nós, grupo, vamos ter isso já na quinta-feira e em muitas quintas-feiras do nosso campeonato. Mas houve outra coisa tão importante quanto essa vossa paixão, que é a qualidade destes homens aqui."

Grupo fantástico: "Tinham-me dito que o grupo é fantástico, mas vão quatro dias a trabalhar com eles para ter a certeza disto. Eles não são só bons jogadores, não são só bons tecnicamente. São grandes homens. Mas, isso tudo só faz sentido se este fantástico grupo, com este apoio incrível se juntarem, e assim o Vitória consegue ser diferente, consegue ser único. Este ano, mais do que nunca, essa força tem de existir. É isso que vos peço, hoje. Não é conversa da tanga, é uma conversa muito verdadeira e acreditem que me fez ter a certeza de que a época vai correr bem. Mas, é os dois juntos, sempre. Acreditem, temos profissionais que sabem o que é representar o Vitória, e isso é fantástico."

Agradecimento: "Mais uma vez, obrigado por estarem cá hoje e, se me é permitido mais alguma coisa, dizer-vos só: quinta-feira, temos um jogo. Esta emoção, esta adrenalina, esta paixão, transportem-nas para o D. Afonso Henriques. Vamos precisar disso."