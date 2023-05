Moreno entra no plano do Vitória, mas está na agenda de alguns clubes sauditas

António Miguel Cardoso projetou a continuidade do técnico, que tem mais um ano de contrato, mas há sondagens de outros mercados.

António Miguel Cardoso manteve a coerência do discurso de uma época com altos e baixos no resumo que fez ao trabalho de Moreno. Em entrevista ao "Desportivo de Guimarães", o presidente vitoriano confirmou a continuidade do treinador, que tem mais um ano de contrato, a menos que, também o frisou, surja uma proposta irrecusável. E O JOGO sabe que o técnico está na agenda de alguns clubes sauditas, embora esse interesse esteja ainda numa fase exploratória. O facto de Moreno não ter concluído o IV nível, apesar de já estar a frequentar o curso, pode ser um entrave à saída imediata.

"Vamos analisando o trabalho mês a mês, de dois em dois meses, é óbvio que o futebol pode mudar e aparecer uma grande equipa internacional que venha buscar o Moreno e temos que nos adaptar, mas o nosso projeto para a próxima época é com o Moreno", repisou. "A equipa técnica é excelente e queremos continuar a melhorar", disse António Miguel Cardoso, reiterando a mensagem de confiança na resposta à questão sobre se iria manter o treinador na próxima temporada: "Claro que sim; para mim, esse assunto esteve sempre resolvido."

Pelo menos publicamente, a equipa técnica contou sempre com o apoio do presidente. Há quatro meses, após o desaire em Barcelos, que reforçou, na altura, uma série negativa (sete jogos sem ganhar, três dos quais para a Taça da Liga), o respaldo foi público. "Sei que a malapata vai acabar. Os processos são os corretos, deixámos tudo em campo, mas, infelizmente, temos falhado em pormenores", afirmou então a O JOGO o líder, reforçando a confiança no processo e em dias melhores.

O tempo acabaria por lhe dar razão. Por entre uma série de contrariedades que o privaram de utilizar jogadores influentes por largos meses, entretanto reintegrados na ponta final do campeonato, o técnico assegurou o acesso à Europa.