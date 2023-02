Moreno elogia Jota Silva, mas aponta: "Não pode relaxar por já ter feito um golo"

Declarações de Moreno, treinador vimaranense, após o V. Guimarães-Portimonense (1-0), jogo relativo à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Terceira vitória seguida no campeonato: "A sensação é boa, porque neste campeonato tão competitivo não é fácil ter três vitórias consecutivas. O Portimonense tem vários atletas com mais de 1,80 metros, que levam o jogo para o duelo, o que cria desconforto no jogo. Agrada-me a forma como a equipa reagiu em campo, e praticamente não permitimos oportunidades na primeira parte. Depois este jogo foi mais do mesmo. Não conseguimos fazer o segundo golo, a equipa não fica tranquila e a forma do adversário estar em campo causa desconforto. Reconheço que não houve grande qualidade de jogo, mas a forma como os jogadores perceberam o que o jogo estava a pedir deixa-me muito orgulhoso".

​​​​​​​Jota Silva marcou o único golo da partida: " [Jota] Tem feito uma época muito boa. No ano passado, o Jota estava na II Liga e jogadores como o Ibra [Bamba], o [André] Amaro e o Dani [Silva] estavam na Liga 3. Satisfaz-me ver o que eles crescem, mas não se pode relaxar. O Jota tinha de fazer aquele segundo golo [aos 29 minutos]. Não se pode relaxar por já ter feito um golo. Não pode jogar para a semana, mas nunca fui de me lamentar. Por agora vamos desfrutar da Vitória e depois pensar no próximo jogo".

Substituição de Villanueva: "Mikel [Villanueva] saiu [aos 78 minutos] por desconforto e não quisemos arriscar".