Moreno elogia Bamba: "É um dos nossos atletas a quem perspetivo um grande futuro"

Declarações de Moreno após o Vitória-Benfica (0-0), partida da oitava jornada da Liga Bwin

Houve 39 faltas assinaladas no jogo: "As faltas existem para serem feitas. Não apelo aos nossos atletas para matarem sempre as jogadas do adversário. Se não tivéssemos tido esta agressividade, teríamos muito mais problemas. O Benfica coloca muita gente no ataque e em zonas de finalização. A falta é para ser feita, dentro de um equilíbrio".

Elevada juventude em campo: "Dá-me um prazer enorme ver miúdos de 20 anos a fazerem uma exibição fantástica, contra um adversário fortíssimo. O Ibrahima Bamba esteve muito bem. É um dos nossos atletas a quem perspetivo um grande futuro. O André Amaro tem 20 anos e também jogou, e o Afonso Freitas tem 22. Satisfaz-nos esta resposta nestes ambientes, contra estes adversários".

​​​​​​​Empate vai ajudar à subida da moral? "Temos de nos agarrar àquilo que fizemos, frente a um adversário forte, mas, segunda-feira, começa a preparação para um jogo tão difícil como este [com o Paços de Ferreira]. Todas as equipas técnicas analisam os adversários. É difícil conquistar pontos no nosso campeonato. Conseguimos dar resposta, mas a exigência do campeonato não permite relaxamento. Isto dá-nos confiança sem a elevar em demasia".

Vitória só sofreu um golo em quatro jogos em casa: "A organização defensiva é essencial, mas, para ganhar jogos, temos de marcar. No futuro, temos de colocar mais homens em zonas de finalização. Se pensarmos em defender, não conseguimos ganhar".