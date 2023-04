Moreno e o que disse após o Vitória-Sporting: "Não fiz por fazer e não fiz para me desresponsabilizar"

Declarações de Moreno, esta sexta-feira, na antevisão do Marítimo-Vitória de Guimarães (15h30, sábado) da 30ª jornada da Liga Bwin

Impacto das declarações: "Fiz aquelas declarações no final do jogo com o Sporting porque entendi que devia fazer naquele momento. Não fiz por fazer e não fiz para me desresponsabilizar. Sei bem o que fui dizendo ao longo de meses e hoje repito que os profissionais do Vitória são do melhor que há no nosso campeonato. Se o clube não tivesse estes profissionais provavelmente estaria a passar por momentos piores."

Talento não basta: "Cada vez tenho mais a certeza que, a este nível, ter só talento não chega. Temos de ter um grupo forte. E eu senti que naqueles segundos 45 minutos do jogo com o Sporting não existiu isso, mas a resposta que os atletas me deram depois disto deixa-me muito confortável para aquilo que temos de fazer na Madeira."

Não há castigos: "A mensagem que passei no final do jogo contra o Sporting não foi para ninguém individualmente, foi para o grupo. Esta semana tivemos 24 atletas disponíveis e é normal que alguns fiquem de fora da convocatória por opção técnica, mas não ficam de fora por castigo. Disse sempre que nunca iria deixar nenhum atleta para trás e mantenho".