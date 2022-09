Moreno e o jogo com o Benfica: "É de facto a melhor equipa do campeonato"

Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo com o Benfica, marcado para as 20h30 de sábado.

Resposta depois da paragem: "Espero uma resposta boa, sabendo que vamos defrontar um adversário difícil. Só tem vitórias e apresenta nos jogos sempre grande qualidade coletiva e individual. Não tivemos nesta paragem todos os jogadores que queríamos, porque muitos foram às respetivas seleções, pelo que não deu para trabalhar algumas dinâmicas. Vamo-nos apresentar de uma forma corajosa, a querer competir e a disputar o jogo. Os jogadores sabem o ambiente em que jogarão e vão crescer neste jogo. Vamos também conquistar pontos."

O histórico pesado de sucessos do Benfica em Guimarães: "Se será um ato heroico vencer? Nós queremos é os três pontos. Os atletas sabem que a equipa não ganha em casa ao Benfica há algumas épocas, isso foi-lhes passado. Sabemos ainda que equipas como o Benfica criam grande desgaste físico, quando não temos a bola. Vamos ter esse desgaste físico, mas tentar ter classe também para desgastarmos o adversário quando tivermos a bola. Sem pressionar o Benfica, não vamos tirar nada do jogo. Temos de ter classe para ter bola e meter homens na frente; não bastará defender bem."

Roger Schmidt à espera de um ambiente fervoroso: "Os nossos atletas já estão identificados com o nosso ambiente. Tivesse eu tanta certeza num resultado positivo como tenho no apoio massivo com que vamos contar da parte dos nossos adeptos. Os nossos atletas sabem que não será por falta de apoio que as coisas correrão menos bem."

A juventude do Vitória: "Temos que perceber o que vale o Benfica como coletivo. E há a qualidade individual dos atletas. São realmente diferenciados no nosso campeonato, pelo que teremos que estar em alerta máximo durante os 90 minutos. Temos que jogar sempre desconfiados, porque sabemos que o Benfica pode fazer a diferença a qualquer momento. Mas, antes de tudo, quero é que a equipa tenha coragem para ter bola e criar oportunidades, temos que ser nós a criar dificuldades defensivas ao adversário. O nosso grupo é realmente jovem, há três ou quatro meses muitos estavam na Liga 3. Agora têm de aproveitar este momento, defrontando um grande adversário. É isso que os faz crescer. Alguns deles, pelo crescimento que estão a ter, vão alcançar níveis muitos mais altos."

Benfica é a melhor equipa da liga? "Essa foi uma das coisas que falámos com os atletas. Podemos ser a primeira equipa a tirar pontos ao Benfica. Queremos pontos. Temos que ter a motivação no máximo. Estando o Benfica no primeiro lugar, com muitos golos marcados e poucos sofridos, é de facto a melhor equipa do campeonato."

Baixas mantêm-se: "Não recuperámos ninguém para o jogo de amanhã."

Bom momento de Anderson Oliveira: "O Anderson está a fazer um trabalho muito meritório, a ajudar muito a equipa, incluindo nas bolas paradas defensivas. E está a marcar golos. Sentimo-nos muito confortáveis com os atletas disponíveis para este jogo."