Declarações do treinador do V. Guimarães, no final do encontro com o Casa Pia (0-0), referente à 21ª jornada da Liga Bwin

Reação ao empate: "Tendo em conta todos os condicionalismos que tivemos, temos de estar satisfeitos com o ponto ganho cá. Penso que é um resultado justo, pois as oportunidades mais flagrantes até são do Casa Pia. Em alguns períodos, tivemos mais bola, mas sem criar ocasiões."

Semana complicada: "Tivemos uma semana difícil a preparar este jogo. Saio com uma sensação positiva pela conquista de um ponto. Não perdemos, continuamos com a baliza a zeros, não foi dos melhores jogos a nível técnico, mas foi dos melhores na entrega e na forma de perceber o jogo. Deixa-me cheio de orgulho ser o líder destes atletas. Num grupo onde tenho seis ou sete atletas muito importantes, que têm por hábito ser titulares e não estavam disponíveis para este jogo, os que entraram deram uma resposta espetacular."

Intenção antes da partida: "Preparámos o jogo com o objetivo de o ganhar. Todas as equipas têm dificuldade a enfrentar o Casa Pia. Se formos pela qualidade técnica, não foi o nosso melhor jogo, mas há um conjunto de coisas que se passaram neste jogo que me satisfazem e que me dão conforto para o futuro. Hoje, dentro de todos os condicionalismos, foi o jogo possível da nossa parte. Tenho profissionais fantásticos."