Moreno e o elevado número de cartões na Liga: "Não é por maldade nem por desequilíbrio mental"

Na antevisão da receção, esta quarta-feira, ao Vizela, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, o treinador do Vitória de Guimarães falou sobre o registo disciplinar da equipa ao fim de 12 jornadas na Liga Bwin.

Na antevisão da receção, esta quarta-feira, ao Vizela, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, Moreno Teixeira elogiou o trabalho de Álvaro Pacheco e falou, por exemplo, do número excessivo de cartões que o Vitória de Guimarães tem no campeonato ao fim das primeiras 12 jornadas.

O Vitória tem 184 faltas acumuladas, 55 cartões amarelos, três duplos amarelos e um vermelho direto em 12 jornadas. A que se deve este registo? Agressividade ou exagero das arbitragens?



"Não é por maldade, nem por desequilíbrio mental, não é nada disto. É uma equipa competitiva que está dentro do campo, é o treinador que lhes pede para serem assim, dentro de um equilíbrio que nunca prejudique o resto do jogo ou a equipa em si, que foi o que se passou agora em Alvalade. Essa é uma imagem que não quero perder. Quero que a equipa que seja muito equilibrada. A nossa equipa tem zero de maldade, mas é competitiva dentro do campo, porque o treinador exige-lhes que seja assim. Temos de ser mais equilibrados no futuro, sem nunca perder esta forma competitiva de estar em campo. É uma mensagem que passámos ao grupo. A forma mais fácil de desequilibrar um jogo é ficarmos reduzidos a dez homens, foi isso que aconteceu frente ao Sporting e tivemos também em Paços de Ferreira. Os adeptos reveem-se nesta forma competitiva sem nunca perder o equilíbrio. Isso, para mim, é que é essencial".

Há necessidade de ter de mudar o chip para esta competição, uma vez que é a eliminar e entre a visita a Alvalade e o jogo com o Marítimo?

"Não sinto essa necessidade, preparámos o jogo da Taça da mesma forma como o jogo do campeonato. Percebemos que o jogo da Taça não dá tempo para recuperar, é uma final. É dessa forma que encaramos o jogo com o Vizela. A abordagem, a forma de preparar o jogo, a motivação, o foco, tudo isto é igual a um jogo do nosso campeonato. Não temos o tempo que queríamos porque tivemos um jogo no sábado, muitos atletas a recuperar, só hoje é que estiveram totalmente disponíveis para fazer um treino, mas o Vizela competiu no mesmo dia do que nós, aí estamos em igualdade. Foi desta forma que preparámos o jogo."

Elogios ao Vizela

"O Vizela é uma das boas equipas do nosso campeonato, uma equipa positiva. O melhor elogio que posso dar ao Vizela e ao míster Álvaro Pacheco é que não tivemos muita sorte no sorteio. Haveria equipas que nos dariam menos problemas que nos irá dar amanhã [quarta-feira], mas temos de abordar o jogo com confiança e preparar bem o jogo porque queremos muito passar a eliminatória."



Diferenças entre o Vizela e o Vitória da época passada para a atual e, atendendo ao facto de ser um dérbi, que mensagem passou aos jogadores?

"Não vamos diferenciar, nem entraremos condicionados por ser só um jogo, mas queremos entrar a disputar o jogo. Foi isso que fizemos até agora, com exceção dos últimos 70 minutos no jogo com o Sporting. Só temos o jogo de amanhã, é a única diferença, de resto é mais um jogo em que queremos jogar bem, mas acima de tudo passara a eliminatória. A qualidade do Vizela, em todos os jogos, não traduz minimamente a pontuação que tem. É uma equipa muito disponível, alegre, positiva, mas nós somos o Vitória, jogamos em casa, teremos o apoio da bancada e queremos passar a eliminatória."

Com Afonso Freitas castigado - também não conta com Miguel Maga, Jorge Fernandes e Tomás Händel - vai fazer muitas alterações no onze em relação ao jogo com o Sporting?

"É provável que haja alterações, por várias razões. Tivemos o jogo no sábado com o Sporting, depois do Vizela, temos no domingo com o Marítimo. O jogo com o Sporting provocou um desgaste muito grande, estivemos quase 70 minutos a correr sem bola, isso cria desgaste físico e emocional e, em função disso, poderá haver algum tipo de mexidas."

Qual a sua opinião sobre a expulsão de Afonso Freitas contra o Sporting? Tem soluções no plantel para colmatar a ausência dele diante do Vizela?

"Em relação ao Afonso, tem muito a ver com maturidade. O Afonso aprendeu com aquilo, tenho a certeza absoluta disso. Nunca apontaremos o dedo ao Afonso, esta equipa técnica nunca vai deixar cair ninguém. É com os erros que eles aprendem. O Afonso aprendeu - e tem esse conforto por parte da equipa técnica - vai ser melhor, não vai cometer aquele erro. Um atleta com 30 anos se calhar não cometia aquele erro porque este é o primeiro ano do Afonso a este nível. O grande responsável por tudo o que se passou no Sporting fui eu."